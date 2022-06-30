Димаш Кудайберген объявил о своем сольном концерте в Алматы

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые даст в городе Алматы сольный концерт, сообщает Kazpravda.kz.

«23 сентября 2022 года в Алматы пройдет мой сольный концерт «Stranger»! Это впервые, когда я выступлю с концертом в нашей красивой южной столице!» – поделился приятной новостью в своем аккаунте в Instagram артист.

Шоу состоится на одном из крупнейших спортивных сооружений Казахстана – центральном стадионе. Гостей ждут полюбившиеся слушателям хиты, новые песни и ультрасовременное красочное шоу.

«Для меня очень волнительно вновь встретиться с Dears на своей родной земле! С нетерпением вас жду!

О начале продаже билетов сообщим дополнительно», – отметил Димаш.