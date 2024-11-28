Димаш Кудайберген получил награду в ОАЭ

26-27 ноября в Дубае проходил фестиваль Distinctive International Arab Festivals Awards – DIAFA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Престижная церемония вручения наград, ежегодно проводимая в Дубае, нацелена на чествование выдающихся личностей, организаций и компаний на региональном и мировом уровне в знак признания их достижений и вклада в развитие общества.

Ежегодно лауреаты выбираются квалифицированным комитетом, состоящим из 25 журналистов и представителей средств массовой информации из арабского региона и мира, отобранных из различных областей, таких как музыка, искусство, культура, экономика, бизнес, предпринимательство, журналистика и другие.

В рамках церемонии открытия DIAFA 2024 Димаш Кудайберген появился на Красной дорожке и принял участие в панельной дискуссии.

Во время сессии участники обсудили главные достижения карьеры, поворотные моменты и ключевые вехи, определившие путь к успеху, поделились подходами к творческому процессу и мнением о значении представления культуры своей страны на мировой арене.

Казахстанский артист представил гостям DIAFA 2024 титульную композицию своего концертного тура — Stranger.