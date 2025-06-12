Редкие архивные фото Батырхана Шукенова вызвали ностальгию в Казнете

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Дана Аменова
корреспондент

Неизвестные фотографии с проекта «Вместе строим Астану» на своей странице в соцсетях опубликовал продюсер Олжас Байканов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/oljazz_baikanov/

Кадры с участием популярного казахстанского певца сделаны в 2009 году во время его визита в столицу. На снимках исполнитель хитов «Джулия», «Отан ана», «Твои шаги» с улыбкой на лице позирует в строительной форме и каске. На одной из фотографий, сделанных на одной из строительных площадок стремительно строющегося мегаполиса, артист раздает  поклонникам автографы.  

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Многие из них погрузились в атмосферу ностальгии по ушедшим временам и с теплотой вспомнили творчество Батырхана Шукенова.

  – «Наш любимый Батыр! Как не хватает его голоса и новых песен! Иманды болсын»,

 – «С улыбкой на лице, милый, добрый Батыр»,

 – «Помним и любим тебя – Батыр. Светлый образ, созидатель»,

 – «Добрым и простым человеком был Батырхан! Светлая память»,

  – Батыр ага, вы крутой! В сердце навсегда!

 – «Батыр – мастер на все руки», – гласят комментарии.

 

 

#архив #фото #Казнет #Батырхан Шукенов #ностальгия

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