Неизвестные фотографии с проекта «Вместе строим Астану» на своей странице в соцсетях опубликовал продюсер Олжас Байканов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/oljazz_baikanov/

Кадры с участием популярного казахстанского певца сделаны в 2009 году во время его визита в столицу. На снимках исполнитель хитов «Джулия», «Отан ана», «Твои шаги» с улыбкой на лице позирует в строительной форме и каске. На одной из фотографий, сделанных на одной из строительных площадок стремительно строющегося мегаполиса, артист раздает поклонникам автографы.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Многие из них погрузились в атмосферу ностальгии по ушедшим временам и с теплотой вспомнили творчество Батырхана Шукенова.

– «Наш любимый Батыр! Как не хватает его голоса и новых песен! Иманды болсын»,

– «С улыбкой на лице, милый, добрый Батыр»,

– «Помним и любим тебя – Батыр. Светлый образ, созидатель»,

– «Добрым и простым человеком был Батырхан! Светлая память»,

– Батыр ага, вы крутой! В сердце навсегда!

– «Батыр – мастер на все руки», – гласят комментарии.