Съёмки проходили в таких живописных местах, как Бозжыра, Кызылкуп, Бокты и Торыш

Фото: instagram.com/ayyola.music/

Башкирская группа Ay Yola, выступающая в стиле этно-поп, сняла видеоклип на территории Мангистау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона

Съёмки проходили в таких живописных местах, как Бозжыра, Кызылкуп, Бокты и Торыш.

Группа Ay Yola специально прибыла по приглашению акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбая для развития туризма региона. По словам участников группы, клип на песню Yola, снятый в Мангистауском регионе, выйдет 13 июня.

Артисты отметили, что съёмки клипа на эту композицию проходили не только в Казахстане, но также в Узбекистане, Якутии и Башкортостане.

Напомним, что группа Ay Yola стала известной благодаря песне Homay. 1 мая популярная группа исполнила для казахстанских поклонников взорвавший мировые чарты хит Homay на площади имени Абая перед Дворцом Республики.

Ранее стало известно, что Указом главы Башкортостана Радия Хабирова участники группы Ay Yola удостоены высоких наград.

Весной артисты представили тизер клипа на завирусившуюся песню Homay. Музыканты приобрели мировую известность благодаря хиту, написанному по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Этот трек обогнал Леди Гагу в мировых чартах, а видео на платформе YouTube собрало миллионы просмотров.

Музыканты позиционирует себя как этно-музыкальный проект, вдохновленный наследием башкирского эпоса. AY YOLA — музыкальное трио, которое возвращает слушателей к истокам древнего эпоса «Урал-батыр».

Фанаты из разных стран снимают для соцсетей трендовые видеоролики, вдохновляясь образом солистки группы Адель Шайхитдиновой.