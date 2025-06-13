Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип

Звезды,Музыка
118
Дана Аменова
корреспондент

Красочное музыкальное видео артисты снимали в трех странах, в том числе и в Казахстане

Фото: скриншот видео

Фолк-группа из Башкортостана Ay Yola, сенсационно взорвавшая мировые чарты хитом Homay, представила новый клип на песню Yola, сообщает Kazpravda.kz

«Yola  это традиции, на которых держится свет. Эта композиция стала началом нашего пути — его отправной точкой и сердцем трио»,  написали участники музыкального трио в соцсетях.

Режиссером видео вновь выступил Баяр Барадиев, который снимал клип на нашумевший хит Homay. На этот раз съемки проходили в Казахстане, Узбекистане, Якутии и Башкортостане. Кадры изобилуют живописными природными пейзажами, где воспеваются патриотизм и уважение к народным традициям и обычаям.  

Башкирские музыкальные инструменты, горловое пение, электроника, огонь, вода, тюркские костюмы, реквизит в виде национальной сумки, кувшинов стали неотъемлемой частью сюжета. Особое внимание казахстанцев привлекли достопримечательности Мангистауской области - Бозжыра, Кызылкуп, Бокты и Торыш. 

Меломаны не удержались от комплиментов в адрес артистов и пожелали им дальнейших творческих успехов. Они поддержали исполнителей и выразили уверенность, что песня станет хитом.   

– Супер! И клип и песня. Ничем не хуже первого хита! Думаю, в таком стиле - весь ваш альбом будет бомба, что редкость!

– Сказать что вы пробудили дух наших предков - это ничего не сказать! Каждая нота и каждое слово откликнулись в сердце!

– Погружение состоялось! Как-то всё так гармонично, каждая деталь радует, при просмотре клипа двойное удовольствие! Это невероятно красиво и зрелищно! Смотрится как фильм с огромным смыслом, до мурашек.

– Вау, клип как всегда прекрасен и держит высокую планку как с эстетической стороны так и по смысловой нагрузке. Ay Yola - вы классные! Понравился смысл и как показали «живой родник» из эпоса.

– Как прекрасно вписалась природа самых северных тюрков: наши тукулааны  – песочные дюны вдоль реки Лена, Булуус  – нетающий лед даже летом, знаменитые Ленские столбы, Аал Лук мас - сакральное древо. И все это Якутия!

– Вижу природу разных тюркских государств и нашу казахстанскую природу тоже! Очень красивый клип получился! Молодцы, отличный трек. Клип тоже снят очень атмосферно и профессионально!

– Браво Ay Yola! Ринат браво!!! Адель красавица! Ну Руслан это огонь!

– Очень рада была увидеть в клипе такие родные места Мангистау, любимый Казахстан! – пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, что группа Ay Yola стала известной благодаря песне Homay. 1 мая популярная группа исполнила для казахстанских поклонников взорвавший мировые чарты хит Homay на площади имени Абая перед Дворцом Республики.

Ранее стало известно, что Указом главы Башкортостана Радия Хабирова участники группы Ay Yola удостоены высоких наград.

Весной артисты представили тизер клипа на завирусившуюся песню Homay. Музыканты приобрели мировую известность благодаря хиту, написанному по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Этот трек обогнал Леди Гагу в мировых чартах, а видео на платформе YouTube собрало миллионы просмотров. 

Музыканты позиционирует себя как этно-музыкальный проект, вдохновленный наследием башкирского эпоса. AY YOLA — музыкальное трио, которое возвращает слушателей к истокам древнего эпоса «Урал-батыр».

 

#группа #Мангистау #клип #Башкортостан #Ay Yola

Популярное

Все
Под сенью Вечно Синего Неба
Е-Qurylys обеспечит прозрачность
В страну завезли еще одну партию керкуланов
Миссия на космическую станцию
На одной волне
Будущее – в руках молодежи
Когда язык – это сказка
Поселок Актау готовится к 75-летию
Практика и погружение в профессиональную среду
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Июнь открывает лето
Реформы, доступность, инновации: что меняется в отечественном здравоохранении
И хомяки целы, и дачники сыты
Закон Республики Казахстан Об аквакультуре
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
«Ювелиры» своего дела
Хотел быть хирургом и стал им
Вот куда слетаются аисты!
Без предварительных договоров
За пластиковую бутылку – шоколад
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования
Во имя идеалов добра и милосердия
Восточный путь Турсуна Султанова
Нужны прогнозы на 20 лет вперед
Главе государства поступают телеграммы по случаю праздника Курбан айт
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
Безглютеновая диета нужна единицам, а запреты на сахар и жиры могут ухудшить ваше состояние
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков

Читайте также

Редкие архивные фото Батырхана Шукенова вызвали ностальгию …
От кюя до классики: юбилейный концерт оркестра имени Курман…
Башкирская группа Ay Yola сняла клип в Мангистау
Волшебный голос Санат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]