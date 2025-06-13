Красочное музыкальное видео артисты снимали в трех странах, в том числе и в Казахстане

Фото: скриншот видео

Фолк-группа из Башкортостана Ay Yola, сенсационно взорвавшая мировые чарты хитом Homay, представила новый клип на песню Yola, сообщает Kazpravda.kz

«Yola – это традиции, на которых держится свет. Эта композиция стала началом нашего пути — его отправной точкой и сердцем трио», – написали участники музыкального трио в соцсетях.

Режиссером видео вновь выступил Баяр Барадиев, который снимал клип на нашумевший хит Homay. На этот раз съемки проходили в Казахстане, Узбекистане, Якутии и Башкортостане. Кадры изобилуют живописными природными пейзажами, где воспеваются патриотизм и уважение к народным традициям и обычаям.

Башкирские музыкальные инструменты, горловое пение, электроника, огонь, вода, тюркские костюмы, реквизит в виде национальной сумки, кувшинов стали неотъемлемой частью сюжета. Особое внимание казахстанцев привлекли достопримечательности Мангистауской области - Бозжыра, Кызылкуп, Бокты и Торыш.

Меломаны не удержались от комплиментов в адрес артистов и пожелали им дальнейших творческих успехов. Они поддержали исполнителей и выразили уверенность, что песня станет хитом.

– Супер! И клип и песня. Ничем не хуже первого хита! Думаю, в таком стиле - весь ваш альбом будет бомба, что редкость!

– Сказать что вы пробудили дух наших предков - это ничего не сказать! Каждая нота и каждое слово откликнулись в сердце!

– Погружение состоялось! Как-то всё так гармонично, каждая деталь радует, при просмотре клипа двойное удовольствие! Это невероятно красиво и зрелищно! Смотрится как фильм с огромным смыслом, до мурашек.

– Вау, клип как всегда прекрасен и держит высокую планку как с эстетической стороны так и по смысловой нагрузке. Ay Yola - вы классные! Понравился смысл и как показали «живой родник» из эпоса.

– Как прекрасно вписалась природа самых северных тюрков: наши тукулааны – песочные дюны вдоль реки Лена, Булуус – нетающий лед даже летом, знаменитые Ленские столбы, Аал Лук мас - сакральное древо. И все это Якутия!

– Вижу природу разных тюркских государств и нашу казахстанскую природу тоже! Очень красивый клип получился! Молодцы, отличный трек. Клип тоже снят очень атмосферно и профессионально!

– Браво Ay Yola! Ринат браво!!! Адель красавица! Ну Руслан это огонь!

– Очень рада была увидеть в клипе такие родные места Мангистау, любимый Казахстан! – пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, что группа Ay Yola стала известной благодаря песне Homay. 1 мая популярная группа исполнила для казахстанских поклонников взорвавший мировые чарты хит Homay на площади имени Абая перед Дворцом Республики.

Ранее стало известно, что Указом главы Башкортостана Радия Хабирова участники группы Ay Yola удостоены высоких наград.

Весной артисты представили тизер клипа на завирусившуюся песню Homay. Музыканты приобрели мировую известность благодаря хиту, написанному по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Этот трек обогнал Леди Гагу в мировых чартах, а видео на платформе YouTube собрало миллионы просмотров.

Музыканты позиционирует себя как этно-музыкальный проект, вдохновленный наследием башкирского эпоса. AY YOLA — музыкальное трио, которое возвращает слушателей к истокам древнего эпоса «Урал-батыр».