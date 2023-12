Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Гонконге

Ровно 7 лет назад 22-летний казахстанский музыкант впервые прибыл в Поднебесную для участия в проекте I am a Singer, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Как отмечается, тогда приглашенный молодой певец не только отлично выступил, покорив в первом туре миллиардную аудиторию телезрителей, но и успешно прошел весь проект, с каждым днем расширяя аудиторию поклонников, которым дал имя Dears.

Прошло 7 лет, и армия поклонников певца разрослась, захватив разные страны и континенты. В канун нового 2024 года артист снова приехал туда, где его творческий путь получил новое развитие.

В Гонконгском выставочном центре собрались Dears из Китая, разных городов Европы, Америки, Азии, Африки. И шоу Stranger, которое начало свой путь в сентябре 2022 года в Алматы, в этот вечер было особенным.

Появившись в ярком красном с золотом костюме, Димаш открыл концерт песней «Golden». Сразу после открытия артист объявил минуту молчания по погибшим в результате землетрясения в Китае.

В начале концерта прозвучал первый сюрприз вечера – новая композиция Димаша Smoke. Во второй части шоу вокализ Аve Maria неожиданно для поклонников казахстанского артиста сменился ещё одной новой песней, премьеры которой Dears очень ждали – When I’ve Got You, тизер к которой Димаш представил в своем Инстаграм-аккаунте.

Ностальгическое продолжение концерта реализовалось в авторской композиции Димаша, которую он написал более 10 лет назад. «Ұмытылмас күн» прозвучал под аккомпанемент казахского народного инструмента собызгы в исполнении Санжая Альмишева. Специально для китайских поклонников Димаш исполнил второй куплет песни на китайском языке, как 7 лет назад на проекте I am a Singer.

Спустя некоторое время, пока зрители ловили архивные кадры на экранах больших мониторов, узнавая себя и памятные моменты встреч за прошедшие 7 лет, Димаш вновь появился на сцене в темно-зеленом костюме, в котором он выступал в первом эпизоде проекта I am a Singer с песней S.O.S d’un terrien en détresse.

Известный музыкант, певец, автор песен и продюсер Джастин Ло, с которым Димаш знаком еще со времен участия в проекте I am a Singer, пришел поддержать казахстанского артиста. После сольного выступления Джастина, артисты исполнили вдвоем композицию «Любовь вечна» на китайском языке.

Третий концертный блок начался с инструментальных номеров. Песня композитора Игоря Крутого Stranger, давшая название концертному туру, открыла заключительный блок концерта.

В финале концерта прозвучала любимая всеми поклонниками Димаша Autumn strong, которую артист 7 лет назад впервые спел на китайском языке.