фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Расширение

воздушной гавани

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения нового терминала международного аэропорта «Қорқыт Ата».

Президент ознакомился с деятельностью воздушной гавани и процессом обслуживания внутренних и международных авиарейсов. Ему были показаны зоны регистрации и досмотра пассажиров, пункты пограничного и таможенного контроля, залы ожидания, а также продемонстрирована система автоматической выдачи багажа.

Новый терминал был открыт в ноябре прошлого года. Частные инвес­тиции в проект составили 16,6 млрд тенге. Из местного бюджета было выделено 4,3 млрд тенге на подведение инженерно-коммуникационной инф­раструктуры.

Пропускная способность аэропорта увеличилась с 300 до 500 тыс. пассажиров в год. Объект соответствует высоким стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

Из аэропорта «Қорқыт Ата» авиакомпании Air Astana, FlyArystan и Qazaq Air выполняют 29 рейсов в неделю. В настоящее время рядом с терминалом РГП «Казаэронавигация» ведет строительство новой диспетчерской башни и административно-технического здания.

Реализация данного проекта способствует развитию транспортной инфраструктуры, расширению турис­тического потенциала и повышению инвестиционной привлекательности региона.

Инвестиционная привлекательность растет

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил Главе государства о социально-экономическом развитии региона, ходе реализации инвестиционных проектов и экологической акции «Таза Қазақстан», а также о благоустройстве областного центра и населенных пунктов.

Как доложил аким области, за пос­ледние 4 года объем инвестиций в экономику региона вырос на 233%. В этом году планируется привлечь свыше 720 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составляет 70%.

В целях диверсификации экономики в ближайшие три года будет реализовано 90 инвестиционных проектов на сумму около 2 трлн тенге. Это позволит создать более 11 тыс. новых рабочих мест. В текущем году намечен запуск 27 объектов общей стоимостью 302,5 млрд тенге, из которых на сегодняшний день введены в эксплуатацию девять.

Глава государства, отметив динамичное развитие региона, дал высокую оценку проведенной работе.

Президенту также презентовали инвестиционные проекты Кызылординской области. В частности, были представлены: завод по производству керамической плитки компании Orient Ceramic KZO, тепличный комплекс Fabe Agro, предприятие по переработке твердых бытовых отходов With You, производство стеклянных бутылок компании Seven Rivers Technologies и другие проекты.

Президенту также рассказали о планах по развитию стекольного кластера, строительству парогазовой установки, горно-обогатительной фабрики, завода по производству кальцинированной соды, молочно-товарной фермы.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность своевременной и качественной реализации намеченных планов и поручил акиму продолжить деятельность по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Центр искусств

После Глава государства посетил Центр искусств в Кызылорде. Он осмот­рел зрительный зал и понаблюдал за репетицией областного симфоничес­кого оркестра.

Многофункциональный Центр искусств на 1 000 мест был открыт в прошлом году. В просторном и современном здании стоимостью 3,7 млрд тенге проходят концертные программы, творческие вечера и общественные мероприятия различного формата. В центре действует ряд творческих коллективов.

В ходе посещения Президенту рассказали, что с 2022 года в области построе­но 18 объектов культуры, в том числе 7 современных центров «Руханият», новое здание музыкального колледжа, областной историко-краеведческий музей, а также дома культуры в отдаленных населенных пунктах.

Акимат проводит системную работу по обеспечению жильем работников культуры, повышению квалификации специалистов и внедрению передового опыта.

Вопросы общественной и государственной

важности

В ходе рабочей поездки в Кызыл­ординскую область Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями общественности.

Как подчеркнул Президент, регион динамично развивается, однако в предстоящий период необходимо проделать не менее масштабную работу. Он также высказал свою позицию по ряду актуальных вопросов.

– Вам хорошо известно, что нынешняя ситуация в мире нестабильная и изменчивая. Поэтому прежде всего необходимо уделять самое пристальное внимание поддержке молодежи. Наше подрастающее поколение талантливое и способное. Нужно дать молодым людям верные жизненные ориентиры, хорошее воспитание и образование. Сегодня нас беспокоит множество проблем, таких как наркотизм. Будущее молодежи – в образовании. Завтрашний день нашей страны будет принадлежать молодым людям, которые отличаются интеллектом, обладают передовыми знаниями и открытым мировоззрением. Мы должны сплоченно работать на благо нашей страны, нашего народа, – сказал Глава государства.

Президент также рассказал о реализации значимых инициатив, направленных на процветание страны.

– Акция «Таза Қазақстан» приобретает все более широкий масштаб. Слово «чистый» само по себе несет глубокий смысл. Преж­де всего чистыми должны быть наша совесть и наши намерения. В целом Казахстан должен быть чистым. Это важная инициатива, которая окажет значительное влияние на наш образ жизни. Еще один приоритет – построение цифрового государства. Мы должны стать современной, передовой страной, иначе нам грозит серьезное отставание от развитых государств. Поэтому нам обязательно необходимо внед­рять цифровизацию и искусственный интеллект. В Казахстане запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютер. Кроме того, нам предстоит построить атомные станции. Возведение первой станции уже началось. В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта второй АЭС, – отметил Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал крайне актуальной проблемой нехватку воды в регионе.

– Мы уделяем особое внимание дефициту воды. Мы не можем рассчитывать на то, что в будущем будет достаточно воды, поэтому нужно быть к этому готовым. Следует применять высокие технологии водосбережения. Государство предос­тавляет субсидии, в этом году аграрному сектору выделен 1 триллион тенге. Это открывает большие возможности, – сказал Президент.

Глава государства также указал на важность развития культуры и искусства. Он сообщил, что в Астане и Алматы строятся две Президентские библиотеки, которые будут работать круг­лосуточно. В будущем, по его словам, третья библиотека может быть открыта в Кызылорде.

Творческий потенциал и культурное наследие

В Кызылорде Касым-Жомарт Токаев также посетил новую творческо-инновационную академию «Сыр жұлдыздары» для детей и подростков, введенную в эксплуа­тацию в мае текущего года.

Главе государства рассказали, что деятельность академии направлена на развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи региона. В комплексе действуют бассейн, залы для занятий различными видами спорта, творческие студии и лаборатории.

По данным акимата, в рамках развития системы дополнительного образования в Кызыл­ординской области с 2022 года построены дома школьников и школы искусств в Жанакорганском, Жалагашском и Шиелийском районах.

В прошлом году в Кызылорде открыт современный Дворец школьников. Кроме того, в областном центре начато строительство Центра компетенций по профессиональному образованию и рабочим специальностям. В настоящее время в Президентском парке возводятся современный детский оздоровительный лагерь и зимний сад.

Кроме того, Глава государства посетил историко-краеведческий музей Кызылординской области: он ознакомился с историко-культурным наследием региона, осмотрел залы, посвященные археологии, этнографии, прошлому и совре­менной жизни Казахстана.

Здание музея было построено летом нынешнего года. Для посетителей открыты 12 темати­ческих залов. В настоящее время музейный фонд насчитывает около 70 тыс. экспонатов.

Производство и инфраструктура

После Глава государства посетил цех ТОО «Қызылорда-нан» – этот комплекс по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий был открыт в октябре текущего года. Общая стоимость проекта составила 5,6 млрд тенге. Производство полностью автоматизировано.

Около 30% продукции реа­лизуется через собственную торговую сеть предприятия, а 70% поставляется в магазины Кызылорды и близлежащих населенных пунктов.

Осмотрел Глава государства и новую теплоэлектростанцию, которая была построена во исполнение его поручения для обеспечения растущих потребностей населения и экономики южных регионов.

Производственная мощность ТЭЦ составляет 240 мегаватт электроэнергии и 277 гигакалорий тепла. Общая стои­мость проекта – 215 млрд тенге. Теп­лоэлектростанция полностью построена за счет инвестиций турецкой компании Aksa Energy.

В настоящее время установлены и полностью смонтированы основные агрегаты: две газотурбинные установки мощностью по 176 мегаватт, паровая турбина мощностью 95 мегаватт, два паровых котла производительностью 120 тонн в час и четыре водогрейных котла мощностью 150 гигакалорий в час.

Новые спортивные объекты

Кроме того, Президент посетил новый футбольный стадион в Кызылорде. Строительство спортивной арены, рассчитанной на 11 тыс. зрителей, завершилось в октябре 2025 года. Новый спортивный комплекс соответствует IV категории по классификации УЕФА.

Главе государства сообщили, что на арене предполагается проводить как международные соревнования, так и культурные мероприятия. Также в спортивном комплексе предусмотрены залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики и других видов спорта.

Во время посещения Президент пообщался с игроками футбольного клуба «Қайсар».

– «Қайсар» – один из первых клубов в нашей стране, перешедших в частную собственность. В будущем планируется построить футбольную академию. Считаю, что у клуба очень хорошее будущее. Желаю всем вам успехов, – пожелал ­Касым-Жомарт Токаев.

В завершение мероприятия Президент оставил автограф на футбольном мяче.

Еще один спортивный ­объект, который Глава государства осмот­рел в Кызылорде, – это Центр настольного тенниса.

Как сообщила пресс-служба Президента, на строительство комплекса, возведенного в октябре прошлого года, было выделено 2,5 млрд тенге за счет средств, сэкономленных в результате оптимизации областного бюджета. Кроме того, Фонд развития социальных проектов Samruk Kazyna Trust выделил 900 млн тенге.

Комплекс, отвечающий современным требованиям, включает игровую площадку с 16 столами для настольного тенниса, места для 350 зрителей, тренажерный зал и административные помещения. На спортивном объекте трудятся 52 сотрудника.

На сегодняшний день в Цент­ре на постоянной основе занимаются 280 детей. ­Касым-Жомарт Токаев пообщался с юными теннисистами и пожелал им успехов.