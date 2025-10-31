Президент Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Кызылординскую область
Расширение
воздушной гавани
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения нового терминала международного аэропорта «Қорқыт Ата».
Президент ознакомился с деятельностью воздушной гавани и процессом обслуживания внутренних и международных авиарейсов. Ему были показаны зоны регистрации и досмотра пассажиров, пункты пограничного и таможенного контроля, залы ожидания, а также продемонстрирована система автоматической выдачи багажа.
Новый терминал был открыт в ноябре прошлого года. Частные инвестиции в проект составили 16,6 млрд тенге. Из местного бюджета было выделено 4,3 млрд тенге на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Пропускная способность аэропорта увеличилась с 300 до 500 тыс. пассажиров в год. Объект соответствует высоким стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).
Из аэропорта «Қорқыт Ата» авиакомпании Air Astana, FlyArystan и Qazaq Air выполняют 29 рейсов в неделю. В настоящее время рядом с терминалом РГП «Казаэронавигация» ведет строительство новой диспетчерской башни и административно-технического здания.
Реализация данного проекта способствует развитию транспортной инфраструктуры, расширению туристического потенциала и повышению инвестиционной привлекательности региона.
Инвестиционная привлекательность растет
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил Главе государства о социально-экономическом развитии региона, ходе реализации инвестиционных проектов и экологической акции «Таза Қазақстан», а также о благоустройстве областного центра и населенных пунктов.
Как доложил аким области, за последние 4 года объем инвестиций в экономику региона вырос на 233%. В этом году планируется привлечь свыше 720 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составляет 70%.
В целях диверсификации экономики в ближайшие три года будет реализовано 90 инвестиционных проектов на сумму около 2 трлн тенге. Это позволит создать более 11 тыс. новых рабочих мест. В текущем году намечен запуск 27 объектов общей стоимостью 302,5 млрд тенге, из которых на сегодняшний день введены в эксплуатацию девять.
Глава государства, отметив динамичное развитие региона, дал высокую оценку проведенной работе.
Президенту также презентовали инвестиционные проекты Кызылординской области. В частности, были представлены: завод по производству керамической плитки компании Orient Ceramic KZO, тепличный комплекс Fabe Agro, предприятие по переработке твердых бытовых отходов With You, производство стеклянных бутылок компании Seven Rivers Technologies и другие проекты.
Президенту также рассказали о планах по развитию стекольного кластера, строительству парогазовой установки, горно-обогатительной фабрики, завода по производству кальцинированной соды, молочно-товарной фермы.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность своевременной и качественной реализации намеченных планов и поручил акиму продолжить деятельность по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.
Центр искусств
После Глава государства посетил Центр искусств в Кызылорде. Он осмотрел зрительный зал и понаблюдал за репетицией областного симфонического оркестра.
Многофункциональный Центр искусств на 1 000 мест был открыт в прошлом году. В просторном и современном здании стоимостью 3,7 млрд тенге проходят концертные программы, творческие вечера и общественные мероприятия различного формата. В центре действует ряд творческих коллективов.
В ходе посещения Президенту рассказали, что с 2022 года в области построено 18 объектов культуры, в том числе 7 современных центров «Руханият», новое здание музыкального колледжа, областной историко-краеведческий музей, а также дома культуры в отдаленных населенных пунктах.
Акимат проводит системную работу по обеспечению жильем работников культуры, повышению квалификации специалистов и внедрению передового опыта.
Вопросы общественной и государственной
важности
В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями общественности.
Как подчеркнул Президент, регион динамично развивается, однако в предстоящий период необходимо проделать не менее масштабную работу. Он также высказал свою позицию по ряду актуальных вопросов.
– Вам хорошо известно, что нынешняя ситуация в мире нестабильная и изменчивая. Поэтому прежде всего необходимо уделять самое пристальное внимание поддержке молодежи. Наше подрастающее поколение талантливое и способное. Нужно дать молодым людям верные жизненные ориентиры, хорошее воспитание и образование. Сегодня нас беспокоит множество проблем, таких как наркотизм. Будущее молодежи – в образовании. Завтрашний день нашей страны будет принадлежать молодым людям, которые отличаются интеллектом, обладают передовыми знаниями и открытым мировоззрением. Мы должны сплоченно работать на благо нашей страны, нашего народа, – сказал Глава государства.
Президент также рассказал о реализации значимых инициатив, направленных на процветание страны.
– Акция «Таза Қазақстан» приобретает все более широкий масштаб. Слово «чистый» само по себе несет глубокий смысл. Прежде всего чистыми должны быть наша совесть и наши намерения. В целом Казахстан должен быть чистым. Это важная инициатива, которая окажет значительное влияние на наш образ жизни. Еще один приоритет – построение цифрового государства. Мы должны стать современной, передовой страной, иначе нам грозит серьезное отставание от развитых государств. Поэтому нам обязательно необходимо внедрять цифровизацию и искусственный интеллект. В Казахстане запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютер. Кроме того, нам предстоит построить атомные станции. Возведение первой станции уже началось. В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта второй АЭС, – отметил Глава государства.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал крайне актуальной проблемой нехватку воды в регионе.
– Мы уделяем особое внимание дефициту воды. Мы не можем рассчитывать на то, что в будущем будет достаточно воды, поэтому нужно быть к этому готовым. Следует применять высокие технологии водосбережения. Государство предоставляет субсидии, в этом году аграрному сектору выделен 1 триллион тенге. Это открывает большие возможности, – сказал Президент.
Глава государства также указал на важность развития культуры и искусства. Он сообщил, что в Астане и Алматы строятся две Президентские библиотеки, которые будут работать круглосуточно. В будущем, по его словам, третья библиотека может быть открыта в Кызылорде.
Творческий потенциал и культурное наследие
В Кызылорде Касым-Жомарт Токаев также посетил новую творческо-инновационную академию «Сыр жұлдыздары» для детей и подростков, введенную в эксплуатацию в мае текущего года.
Главе государства рассказали, что деятельность академии направлена на развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи региона. В комплексе действуют бассейн, залы для занятий различными видами спорта, творческие студии и лаборатории.
По данным акимата, в рамках развития системы дополнительного образования в Кызылординской области с 2022 года построены дома школьников и школы искусств в Жанакорганском, Жалагашском и Шиелийском районах.
В прошлом году в Кызылорде открыт современный Дворец школьников. Кроме того, в областном центре начато строительство Центра компетенций по профессиональному образованию и рабочим специальностям. В настоящее время в Президентском парке возводятся современный детский оздоровительный лагерь и зимний сад.
Кроме того, Глава государства посетил историко-краеведческий музей Кызылординской области: он ознакомился с историко-культурным наследием региона, осмотрел залы, посвященные археологии, этнографии, прошлому и современной жизни Казахстана.
Здание музея было построено летом нынешнего года. Для посетителей открыты 12 тематических залов. В настоящее время музейный фонд насчитывает около 70 тыс. экспонатов.
Производство и инфраструктура
После Глава государства посетил цех ТОО «Қызылорда-нан» – этот комплекс по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий был открыт в октябре текущего года. Общая стоимость проекта составила 5,6 млрд тенге. Производство полностью автоматизировано.
Около 30% продукции реализуется через собственную торговую сеть предприятия, а 70% поставляется в магазины Кызылорды и близлежащих населенных пунктов.
Осмотрел Глава государства и новую теплоэлектростанцию, которая была построена во исполнение его поручения для обеспечения растущих потребностей населения и экономики южных регионов.
Производственная мощность ТЭЦ составляет 240 мегаватт электроэнергии и 277 гигакалорий тепла. Общая стоимость проекта – 215 млрд тенге. Теплоэлектростанция полностью построена за счет инвестиций турецкой компании Aksa Energy.
В настоящее время установлены и полностью смонтированы основные агрегаты: две газотурбинные установки мощностью по 176 мегаватт, паровая турбина мощностью 95 мегаватт, два паровых котла производительностью 120 тонн в час и четыре водогрейных котла мощностью 150 гигакалорий в час.
Новые спортивные объекты
Кроме того, Президент посетил новый футбольный стадион в Кызылорде. Строительство спортивной арены, рассчитанной на 11 тыс. зрителей, завершилось в октябре 2025 года. Новый спортивный комплекс соответствует IV категории по классификации УЕФА.
Главе государства сообщили, что на арене предполагается проводить как международные соревнования, так и культурные мероприятия. Также в спортивном комплексе предусмотрены залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики и других видов спорта.
Во время посещения Президент пообщался с игроками футбольного клуба «Қайсар».
– «Қайсар» – один из первых клубов в нашей стране, перешедших в частную собственность. В будущем планируется построить футбольную академию. Считаю, что у клуба очень хорошее будущее. Желаю всем вам успехов, – пожелал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение мероприятия Президент оставил автограф на футбольном мяче.
Еще один спортивный объект, который Глава государства осмотрел в Кызылорде, – это Центр настольного тенниса.
Как сообщила пресс-служба Президента, на строительство комплекса, возведенного в октябре прошлого года, было выделено 2,5 млрд тенге за счет средств, сэкономленных в результате оптимизации областного бюджета. Кроме того, Фонд развития социальных проектов Samruk Kazyna Trust выделил 900 млн тенге.
Комплекс, отвечающий современным требованиям, включает игровую площадку с 16 столами для настольного тенниса, места для 350 зрителей, тренажерный зал и административные помещения. На спортивном объекте трудятся 52 сотрудника.
На сегодняшний день в Центре на постоянной основе занимаются 280 детей. Касым-Жомарт Токаев пообщался с юными теннисистами и пожелал им успехов.