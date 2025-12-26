Глава государства совершил рабочую поездку в Жамбылскую область
Фармацевтическое производство развивается
Программа рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с посещения ТОО «Амир и Д», где он был ознакомлен с деятельностью предприятий, производящих медицинские изделия и лекарственные средства.
Президент осмотрел основные цеха по выпуску медицинских препаратов и образцы готовой продукции.
ТОО «Амир и Д» производит различные виды экспресс-тестов для диагностики социально значимых заболеваний, в том числе для определения гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, инфаркта миокарда, а также для выявления наркотических и психотропных веществ.
Предприятие производит свыше 200 наименований медицинских изделий. На сегодняшний день здесь трудятся 94 сотрудника.
Глава государства также был проинформирован о деятельности фармацевтического предприятия ТОО «Super-pharm», которое является одним из ведущих производителей медицинских изделий в Казахстане. На заводе работают более 600 сотрудников.
Компания обеспечивает порядка 30% от всего объема потребности страны в одноразовых медицинских изделиях.
В частности, предприятие выпускает хирургические и процедурные комплекты для различных видов операций, все типы медицинских масок, защитную одноразовую одежду, изделия санитарно-гигиенического назначения. Также здесь изготавливают медицинские шприцы, инфузионные системы, системы для переливания крови и другую продукцию.
Президент отметил важность развития отечественной фармацевтической индустрии для снижения импортозависимости и укрепления национальной системы здравоохранения.
Индустриальный потенциал
После Глава государства посетил малую индустриальную зону «Тараз». Здесь Президент был ознакомлен с работой по привлечению инвестиций и развитию агропромышленного комплекса, которая проводится в регионе.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об индустриализации экономики, реализуемых проектах в сферах животноводства и переработки сельхозпродукции, диверсификации посевных площадей, внедрения технологий водосбережения. Также был представлен пул инвестиционных проектов.
С начала года в регион привлечено 599,2 млрд тенге инвестиций, рост составил 33%. За два года здесь реализовано 56 инвестиционных проектов на сумму 242 млрд тенге.
Главе государства были презентованы проекты ведущих предприятий региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с инвестиционным проектом по производству минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» и строительством металлургического завода ТОО «Yonggang Central Asia Iron and Steel».
Президент был проинформирован о промежуточных итогах реализации масштабного инвестиционного проекта «ЕвроХим-Қаратау» в Жанатасе. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы на новом заводе по производству серной кислоты, где уже была получена первая продукция для внутреннего рынка.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о предстоящем запуске завода по глубокой переработке кукурузы Shengtai Biotech Co., Ltd в Шуском районе с общим объемом инвестиций 1,5 млрд долларов и строительстве сахарного завода Zhongkai Kazakhstan International Company в Байзакском районе.
Кроме того, Главе государства продемонстрировали сельскохозяйственную технику компании Kaz FMWorld Agricultural Machinery, которая будет выпускаться на территории индустриальной зоны.
После Президент осмотрел предприятие по производству закаленного стекла Dala Glass. Оно было запущено летом 2025 года. Инвестиции в проект составили 1 млрд тенге.
Ежегодно планируется выпуск 500 000 кв. м закаленного стекла. В настоящее время на объекте трудятся 50 человек. В беседе с сотрудниками завода Касым-Жомарт Токаев пожелал им успехов.
Не снижать набранных темпов
В рамках рабочей поездки в регион Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области.
Выступая перед собравшимися, он отметил, что, согласно докладу акима Ербола Карашукеева, ситуация в Жамбылской области неплохая. Регион динамично развивается, и нужно сохранять набранные темпы.
В 2025 году сюда привлечено около 600 млрд тенге инвестиций. Создано более 63 тыс. новых рабочих мест. Газифицировано более 280 населенных пунктов. За три года построено 37 школ, в которых будет учиться около 13 тыс. детей. Открыт 41 объект здравоохранения. Возведено более 50 спортивных и культурных центров.
Вместе с тем, подчеркнул он, несмотря на имеющиеся достижения, перед регионом стоят большие задачи, и их решение – первостепенная обязанность акима и всех государственных служащих. Глава государства напомнил важный тезис, которого он твердо придерживается в своей политике: сильные регионы – это фундамент сильного государства.
– Необходимо укреплять экономику региона. Для этого созданы и условия, и возможности. Работа вошла в активную фазу, и заданных темпов снижать нельзя. Тараз – это город, где воедино сплелись созидательный дух нации, богатство нашей культуры, высокие устремления и доблестные традиции предков. Это колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа. Мы гордимся двухтысячелетней историей Тараза. На священной земле Аулие-Ата произошло немало исторических событий, связанных с формированием основ нашей государственности. Именно в этих местах было основано Казахское ханство. Древний город стоит на перекрестке множества торговых путей. Великий шелковый путь, пролегавший у подножия Каратау, переживает второе рождение в наши дни. По территории Жамбылской области пролегает транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай, благодаря чему растет стратегическое значение региона, – сказал
Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил Глава государства, в условиях глобальной нестабильности и непростой геополитической ситуации Казахстан придерживается нейтральной позиции и проводит взвешенную внешнюю политику, что обеспечивает ему благоприятные условия для развития. Наша страна последовательно идет курсом кардинальных преобразований, уже проведены значимые политические реформы, и работа в этом направлении продолжается.
Масштабные модернизационные процессы идут и в экономике, реализуются важные проекты, которые придадут дополнительный импульс развитию страны.
Президент подчеркнул: результаты этой работы можно увидеть уже сегодня. Рост национальной экономики за последние пять лет составил 15,8%, а в этом году превысил 6% – это самый высокий показатель с 2012 года. ВВП на душу населения вырос на 47%. Золотовалютные резервы и активы Национального фонда достигли рекордной отметки, превысив 125 млрд долларов. В этом году введено в эксплуатацию свыше 19 млн кв. м жилья.
– В нынешнем году досрочно введена в эксплуатацию вторая линия железной дороги Достык – Мойынты. Это самый крупный железнодорожный проект, осуществленный за годы независимости. Всего за несколько месяцев по этой линии было перевезено дополнительно шесть миллионов тонн грузов. В настоящее время продолжается строительство участка Мойынты – Кызылжар, – продолжил Глава государства.
В целом, по приведенным Президентом данным, в 2025 году строительством и ремонтом было охвачено 13 тыс. км автомобильных дорог. Было открыто 36 новых авиарейсов, что позволило установить прямые связи со многими крупными городами мира. Реализация этих мер способствует укреплению позиции Казахстана в качестве транзитного хаба на евразийском континенте, что является стратегически важной задачей.
Озвучил Касым-Жомарт Токаев и другие достижения страны: доступ к Интернету в Казахстане имеют 90% граждан. Наша страна стала первым государством в Центральной Азии, успешно запустившим систему Starlink.
Также Глава государства напомнил, что с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс.
– Фискальная система должна перейти от модели, основанной на контроле и наказании, к построению эффективного партнерства с бизнесом. Это задача, стоящая перед Правительством, – продолжил он. – Для улучшения делового климата в регионах будет запущена программа «Іскер аймақ», направленная прежде всего на поддержку предпринимательства в селах и малых городах. Сильный бизнес – основа процветающего государства и стабильного общества. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике приблизилась к 40 процентам. Предпринимателями трудоустроены около 4,5 миллиона человек. Это почти половина всех трудоспособных граждан страны.
Уверенный рост демонстрирует и производственный сектор. В стране успешно работают отечественные и ведущие иностранные компании, открываются крупные производства. Только в этом году, акцентировал Президент, запущено 33 завода.
Валовая продукция сельского хозяйства выросла в 2,5 раза за последние 10 лет. Второй год подряд отечественные аграрии собирают рекордный урожай.
– Государство активно поддерживает фермеров, предлагая им эффективные инструменты финансирования. Так, для проведения весенне-полевых и уборочных работ аграриям предоставляются льготные кредиты. В этом году на эти цели выделен 1 триллион тенге, что в 10 раз больше, чем пять лет назад. Тем не менее Правительству следует направить свои усилия на повышение эффективности сельского хозяйства. Выделение значительных средств в качестве субсидий не является оптимальным решением. В соседних странах региона такая поддержка никому не оказывается, тем более безвозмездно, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
В целом, как подчеркнул Президент, Казахстан последовательно реализует курс на построение передового государства и особое внимание уделяет вопросам образования. С 2019 года в стране возведено 1 289 новых школ, более 130 из них были сданы в эксплуатацию в этом году. Финансирование сферы образования увеличено втрое, а инвестиции в науку за пять лет выросли в пять раз.
Важным шагом Глава государства назвал открытие филиалов 33 зарубежных университетов, а также предоставление жилья молодым ученым.
– Значительная работа проделана по улучшению здоровья нации. Средняя продолжительность жизни достигла 75,4 года, что является рекордным показателем. Успешно реализуется проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого открыто 646 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Также продолжается модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных центральных больниц, – сообщил Президент.
Он также акцентировал, что государство уделяет особое внимание детям с особыми потребностями. В продолжение этой работы Глава государства поручил Правительству совместно с акимами всесторонне изучить возможность строительства центров инклюзивного спорта в регионах страны и принять срочные меры. Президент подчеркнул: такие центры должны быть доступны не только в столице, но и в каждой области.
– Мы – социальное государство, поэтому выполнение социальных обязательств должно всегда оставаться в центре внимания, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – В текущем году на выплату пенсий и пособий было выделено 5,9 триллиона тенге. В следующем году этот показатель вырастет еще на 10 процентов.
Казахстан последовательно укрепляет свои позиции как безопасная страна, в обществе утверждается принцип «Закон и порядок». Как отметил Глава государства, в результате такой политики за последние пять лет значительно уменьшилось количество особо тяжких преступлений, снизились показатели по случаям бытового насилия.
– В обществе формируется новая культура, основанная на принципах солидарности и заботы, чистоты и ответственности. В этой связи отдельно хотел бы упомянуть общенациональную акцию «Таза Қазақстан», – продолжил Президент. – Действительно, этот уникальный проект, получивший всенародную поддержку, оказал огромное влияние на изменение образа жизни и мировоззрения нашего народа. Я придаю особое значение этому общенациональному движению. Чистота – очень глубокое и важное понятие, которое подразумевает не только внешнюю опрятность улиц, домов и квартир, но и чистоту душевных помыслов. Наши бескрайние степи должны превратиться в цветущий зеленый край. В конечном счете чистота должна стать неотъемлемой частью нашего национального образа жизни.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, нынешний год стал для Казахстана годом подлинного прогресса. Страна добилась успехов и международного признания в интеллектуальной, спортивной, культурной сферах, казахстанцы показали себя как нация, отличающаяся высокими духовными качествами и прогрессивным мышлением.
– Казахстан последовательно выстраивает дружественные отношения и всеобъемлющее сотрудничество с соседями и всеми заинтересованными государствами. Наши цели и приоритеты неизменны – это укрепление суверенитета страны, решение задач, обеспечивающих безопасность и динамичное социально-экономическое развитие Казахстана. Каждый саммит, каждая встреча в верхах, каждый бизнес-форум полезны для нашей страны в плане и укрепления ее международных позиций, и усиления ее экономического потенциала. Сейчас во всем мире разворачивается острейшая конкуренция за инвестиции, и нам отставать ни в коем случае нельзя, – сказал Президент. – Только в этом году по итогам международных встреч подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше 70 миллиардов долларов. Благодаря этому у нас открываются современные предприятия, создаются качественные рабочие места.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на долю Казахстана приходится более 60% всех привлеченных в Центральную Азию инвестиций. А вместе с инвестициями приходят также новейшие технологии и компетенции, создаются совместные научно-технические центры, открываются филиалы зарубежных вузов.
– Для казахстанских товаров и отечественного бизнеса нет закрытых границ и юрисдикций. Поэтому взаимовыгодное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами – это требование времени, более того, жизненная необходимость. Благодаря этому наша страна вступает в новый этап модернизации. Мы не свернем с этого пути, на котором нам предстоит еще немало сделать, – заявил Глава государства. – Я поставил цель превратить Казахстан в Цифровое государство в течение трех лет. Искусственный интеллект и цифровая экономика – основные тенденции, характеризующие передовые страны. Казахстан не должен оставаться на обочине прогресса. Если мы сейчас не приложим усилия, то будущие поколения не простят нам этой ошибки, – подчеркнул он.
Правительство уже работает в этом направлении, и Президент выразил уверенность, что предстоящий 2026 год станет временем больших перемен.
– Мы вступаем в новый этап преобразований, о содержании которых я объявлю в ближайшее время. У нас общая цель – строительство Справедливого, Безопасного, Сильного и Чистого Казахстана. Самое главное – сохранить нерушимую сплоченность народа. Государство и общество должны выступать как единое целое, в тесном взаимодействии. Общими силами мы обязательно достигнем поставленной цели, – призвал Глава государства.
Говоря о своей рабочей поездке по Жамбылской области, Касым-Жомарт Токаев отдельно упомянул посещение новой военной школы-интерната в Таразе – это первое подобное учебное заведение, которые было открыто на юге страны. Он предложил присвоить школе-интернату имя прославленного героя и уроженца этих мест Бауыржана Момышулы. А также поручил Правительству проработать вопрос открытия подобных учебных заведений во всех регионах.
– Нам нужно дать подрастающему поколению качественное образование, привить молодежи чувство патриотизма, – отметил Президент.
Он также напомнил, что 24 декабря исполнилось 115 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы – этот легендарный полководец широко известен своими подвигами не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако, как обратил внимание Глава государства, выдающемуся батыру официально не было присвоено звание «Халық Қаһарманы».
– Мы должны восстановить историческую справедливость. Поэтому я, как Глава государства, принял решение присвоить звание «Халық Қаһарманы» Бауыржану Момышулы. Имя нашего батыра, ставшее символом подлинного патриотизма и доблести, всегда будет служить примером. Мужество Бауыржана Момышулы – это не просто легенда, это неоспоримый факт, подтвержденный подлинными документами и признанный героями Великой Отечественной войны. Общество, которое чтит своих соотечественников за их героические поступки и самоотверженный труд, никогда не потерпит поражения, – убежден Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, Глава государства акцентировал, что нынешний год был объявлен Годом рабочих профессий, в ходе которого нашим труженикам были оказаны особые почести. Он заверил: это доброе начинание получит свое продолжение и в будущем.
– Я неизменно подчеркиваю: человек, который ответственно относится к своей работе и безупречно выполняет свои обязанности, всегда достоин уважения. Жители Жамбылской области славятся своим беспримерным трудом и огромным вкладом в развитие страны. На земле Аулие-Ата живут по-настоящему трудолюбивые люди. В этом зале присутствуют граждане, которые добросовестно выполняют свою работу и беззаветно служат народу. Выражаю вам искреннюю благодарность, – обратился Президент к участникам встречи.
В завершение Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан Жамбылской области государственные награды, а также объявил Благодарность Президента за большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны.
Подготовка будущих защитников
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью специализированной военной школы-интерната.
Глава государства осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал. Президенту доложили, что в учреждении обучаются и проживают 180 детей. Школа обеспечивает воспитанников обучением, бесплатным питанием и проживанием. Учебная программа охватывает период с 7-го по 11-й класс.
Одна из важных целей школы – военно-патриотическое воспитание для подготовки будущих защитников Родины. Курсанты участвуют в работе кружков по робототехнике, управлению дронами, искусственному интеллекту. Кроме того, будущие военнослужащие проходят интенсивную подготовку по английскому языку.
В беседе с учащимися Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию системы военного образования. В завершение мероприятия Глава государства подарил школе портрет Бауыржана Момышулы и школьный автобус отечественного производства.
Уникальная клиника
В завершение поездки Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе – это единственное в регионе медицинское учреждение, специализирующееся на оперативном лечении нарушений ритма сердца методами радиочастотной и криоаблации.
Как рассказали Главе государства, клиника оказывает полный спектр кардиологической и кардиохирургической помощи, включая высокотехнологичные вмешательства.
Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену и располагает стационаром на 47 коек. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 2,5 млрд тенге.