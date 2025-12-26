фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Фармацевтическое производство развивается

Программа рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с посещения ТОО «Амир и Д», где он был ознакомлен с деятельностью предприятий, производящих медицинские изделия и лекарственные средства.

Президент осмотрел основные цеха по выпуску медицинских препаратов и образцы готовой продукции.

ТОО «Амир и Д» производит различные виды экспресс-тестов для диагнос­тики социально значимых заболеваний, в том числе для определения гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, инфаркта миокарда, а также для выявления наркотических и психотропных веществ.

Предприятие производит свыше 200 наименований медицинских изделий. На сегодняшний день здесь трудятся 94 сотрудника.

Глава государства также был проинформирован о деятельности фармацевтического предприятия ТОО «Super-pharm», которое является одним из ведущих производителей медицинских изделий в Казахстане. На заводе работают более 600 сотрудников.

Компания обеспечивает порядка 30% от всего объема потребности страны в одноразовых медицинских изделиях.

В частности, предприятие выпускает хирургические и процедурные комплекты для различных видов операций, все типы медицинских масок, защитную одноразовую одежду, изделия санитарно-гигиенического назначения. Также здесь изготавливают медицинские шприцы, инфузионные системы, системы для переливания крови и другую продукцию.

Президент отметил важность развития отечественной фармацевтической индустрии для снижения импортозависимости и укрепления национальной системы здравоохранения.

Индустриальный потенциал

После Глава государства посетил малую индустриальную зону «Тараз». Здесь Президент был ознакомлен с работой по привлечению инвестиций и развитию агропромышленного комплекса, которая проводится в регионе.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об индустриализации экономики, реализуемых проектах в сферах животноводства и переработки сельхозпродукции, диверсификации посевных площадей, внедрения технологий водосбережения. Также был представлен пул инвестиционных проектов.

С начала года в регион привлечено 599,2 млрд тенге инвестиций, рост сос­тавил 33%. За два года здесь реализовано 56 инвестиционных проектов на сумму 242 млрд тенге.

Главе государства были презентованы проекты ведущих предприятий региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с инвестиционным проек­том по производству минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» и строительством металлургического завода ТОО «Yonggang Central Asia Iron and Steel».

Президент был проинформирован о промежуточных итогах реализации масштабного инвестиционного проекта «ЕвроХим-Қаратау» в Жанатасе. В настоя­щий момент ведутся пусконаладочные работы на новом заводе по производству серной кислоты, где уже была получена первая продукция для внутреннего рынка.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о предстоящем запуске завода по глубокой переработке кукурузы Shengtai Biotech Co., Ltd в Шуском районе с общим объемом инвестиций 1,5 млрд долларов и строительстве сахарного завода Zhongkai Kazakhstan International Company в Байзакском районе.

Кроме того, Главе государства продемонстрировали сельскохозяйственную технику компании Kaz FMWorld Agricultural Machinery, которая будет выпускаться на территории индуст­риальной зоны.

После Президент осмотрел предприятие по производству закаленного стекла Dala Glass. Оно было запущено летом 2025 года. Инвестиции в проект составили 1 млрд тенге.

Ежегодно планируется выпуск 500 000 кв. м закаленного стекла. В настоящее время на объекте трудятся 50 человек. В беседе с сотрудниками завода Касым-Жомарт Токаев пожелал им успехов.

Не снижать набранных темпов

В рамках рабочей поездки в регион Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области.

Выступая перед собравшимися, он отметил, что, согласно докладу акима Ербола Карашукеева, ситуация в Жамбылской области неплохая. Регион динамично развивается, и нужно сохранять набранные темпы.

В 2025 году сюда привлечено около 600 млрд тенге инвестиций. Создано более 63 тыс. новых рабочих мест. Газифицировано более 280 населенных пунктов. За три года построено 37 школ, в которых будет учиться около 13 тыс. детей. Открыт 41 объект здравоохранения. Возведено более 50 спортивных и культурных центров.

Вместе с тем, подчеркнул он, несмотря на имеющиеся достижения, перед регионом стоят большие задачи, и их решение – первостепенная обязанность акима и всех государственных служащих. Глава государства напомнил важный тезис, которого он твердо придерживается в своей политике: сильные регионы – это фундамент сильного государства.

– Необходимо укреплять экономику региона. Для этого созданы и условия, и возможности. Работа вошла в активную фазу, и заданных темпов снижать нельзя. Тараз – это город, где воедино сплелись созидательный дух нации, богатство нашей культуры, высокие устремления и доблестные традиции предков. Это колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа. Мы гордимся двухтысячелетней историей Тараза. На священной земле Аулие-Ата произошло немало исторических событий, связанных с формированием основ нашей государственности. Именно в этих местах было основано Казахское ханство. Древний город стоит на перекрестке множества торговых путей. Великий шелковый путь, пролегавший у подножия Каратау, переживает второе рождение в наши дни. По территории Жамбылской области пролегает транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай, благодаря чему растет стратегическое значение региона, – сказал

Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, в условиях глобальной нестабильности и непростой геополитической ситуации Казахстан придерживается нейтральной позиции и проводит взвешенную внешнюю политику, что обеспечивает ему благоприятные условия для развития. Наша страна последовательно идет курсом кардинальных преобразований, уже проведены значимые политические реформы, и работа в этом направлении продолжается.

Масштабные модернизационные процессы идут и в экономике, реализуются важные проекты, которые придадут дополнительный импульс развитию страны.

Президент подчеркнул: результаты этой работы можно увидеть уже сегодня. Рост национальной экономики за последние пять лет составил 15,8%, а в этом году превысил 6% – это самый высокий показатель с 2012 года. ВВП на душу населения вырос на 47%. Золотовалютные резервы и активы Национального фонда достигли рекордной отметки, превысив 125 млрд долларов. В этом году введено в эксплуатацию свыше 19 млн кв. м жилья.

– В нынешнем году досрочно введена в эксплуатацию вторая линия железной дороги Достык – Мойынты. Это самый крупный железнодорожный проект, осущест­вленный за годы независимости. Всего за несколько месяцев по этой линии было перевезено дополнительно шесть миллионов тонн грузов. В настоящее время продолжается строительство участка Мойынты – Кызылжар, – продолжил Глава государства.

В целом, по приведенным Президентом данным, в 2025 году строительством и ремонтом было охвачено 13 тыс. км автомобильных дорог. Было открыто 36 новых авиарейсов, что позволило установить прямые связи со многими крупными городами мира. Реализация этих мер способствует укреплению позиции Казахстана в качестве транзитного хаба на евразийском континенте, что является стратегически важной задачей.

Озвучил Касым-Жомарт Токаев и другие достижения страны: доступ к Интернету в Казахстане имеют 90% граждан. Наша страна стала первым государством в Центральной Азии, успешно запустившим систему Starlink.

Также Глава государства напомнил, что с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс.

– Фискальная система должна перейти от модели, основанной на контроле и наказании, к построе­нию эффективного партнерства с бизнесом. Это задача, стоящая перед Правительством, – продолжил он. – Для улучшения делового климата в регионах будет запущена программа «Іскер аймақ», направленная прежде всего на поддержку предпринимательства в селах и малых городах. Сильный бизнес – основа процветающего государства и стабильного общества. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике приблизилась к 40 процентам. Предпринимателями трудоустроены около 4,5 миллиона человек. Это почти половина всех трудоспособных граждан страны.

Уверенный рост демонстрирует и производственный сектор. В стране успешно работают отечест­венные и ведущие иностранные компании, открываются крупные производства. Только в этом году, акцентировал Президент, запущено 33 завода.

Валовая продукция сельского хозяйства выросла в 2,5 раза за пос­ледние 10 лет. Второй год подряд отечественные аграрии собирают рекордный урожай.

– Государство активно поддерживает фермеров, предлагая им эффективные инструменты финансирования. Так, для проведения весенне-полевых и уборочных работ аграриям предоставляются льготные кредиты. В этом году на эти цели выделен 1 триллион тенге, что в 10 раз больше, чем пять лет назад. Тем не менее Правительству следует направить свои усилия на повышение эффективности сельского хозяйства. Выделение значительных средств в качестве субсидий не является оптимальным решением. В соседних странах региона такая поддержка никому не оказывается, тем более безвозмездно, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В целом, как подчеркнул Президент, Казахстан последовательно реализует курс на построение передового государства и особое внимание уделяет вопросам образования. С 2019 года в стране возведено 1 289 новых школ, более 130 из них были сданы в эксплуатацию в этом году. Финансирование сферы образования увеличено втрое, а инвестиции в науку за пять лет выросли в пять раз.

Важным шагом Глава государства назвал открытие филиалов 33 зарубежных университетов, а также предоставление жилья молодым ученым.

– Значительная работа проделана по улучшению здоровья нации. Средняя продолжительность жизни достигла 75,4 года, что является рекордным показателем. Успешно реализуется проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого открыто 646 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Также продолжается модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных центральных больниц, – сообщил Президент.

Он также акцентировал, что государство уделяет особое внимание детям с особыми потребностями. В продолжение этой работы Глава государства поручил Правительству совместно с акимами всесторонне изучить возможность строительства центров инклюзивного спорта в регионах страны и принять срочные меры. Президент подчеркнул: такие центры должны быть дос­тупны не только в столице, но и в каждой области.

– Мы – социальное государство, поэтому выполнение социальных обязательств должно всегда оставаться в центре внимания, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – В текущем году на выплату пенсий и пособий было выделено 5,9 триллиона тенге. В следующем году этот показатель вырастет еще на 10 процентов.

Казахстан последовательно укреп­ляет свои позиции как безо­пасная страна, в обществе утверждается принцип «Закон и порядок». Как отметил Глава государства, в результате такой политики за последние пять лет значительно уменьшилось количество особо тяжких преступлений, снизились показатели по случаям бытового насилия.

– В обществе формируется новая культура, основанная на принципах солидарности и заботы, чис­тоты и ответственности. В этой связи отдельно хотел бы упомянуть общенациональную акцию «Таза Қазақстан», – продолжил Президент. – Действительно, этот уникальный проект, получивший всенародную поддержку, оказал огромное влияние на изменение образа жизни и мировоззрения нашего народа. Я придаю особое значение этому общенациональному движению. Чистота – очень глубокое и важное понятие, которое подразумевает не только внешнюю опрятность улиц, домов и квартир, но и чистоту душевных помыслов. Наши бескрайние степи должны превратиться в цветущий зеленый край. В конечном счете чистота должна стать неотъемлемой частью нашего национального образа жизни.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, нынешний год стал для Казахстана годом подлинного прогресса. Страна добилась успехов и международного признания в интеллектуальной, спортивной, культурной сферах, казахстанцы показали себя как нация, отличающаяся высокими духовными качествами и прогрессивным мышлением.

– Казахстан последовательно выстраивает дружественные отношения и всеобъемлющее сот­рудничество с соседями и всеми заинтересованными государствами. Наши цели и приоритеты неизменны – это укрепление суверенитета страны, решение задач, обеспечивающих безопасность и динамичное социально-экономическое развитие Казахстана. Каждый саммит, каждая встреча в верхах, каждый бизнес-форум полезны для нашей страны в плане и укрепления ее международных позиций, и усиления ее экономического потенциала. Сейчас во всем мире разворачивается острейшая конкуренция за инвестиции, и нам отставать ни в коем случае нельзя, – сказал Президент. – Только в этом году по итогам международных встреч подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше 70 миллиардов долларов. Благодаря этому у нас открываются современные предприятия, создаются качественные рабочие места.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на долю Казахстана приходится более 60% всех привлеченных в Центральную Азию инвестиций. А вместе с инвестициями приходят также новейшие технологии и компетенции, создаются совместные научно-технические центры, открываются филиалы зарубежных вузов.

– Для казахстанских товаров и отечественного бизнеса нет закрытых границ и юрисдикций. Поэтому взаимовыгодное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами – это требование времени, более того, жизненная необходимость. Благодаря этому наша страна вступает в новый этап модернизации. Мы не свернем с этого пути, на котором нам предстоит еще немало сделать, – заявил Глава государства. – Я поставил цель превратить Казахстан в Цифровое государство в течение трех лет. Искусственный интеллект и цифровая экономика – основные тенденции, характеризующие передовые страны. Казахстан не должен оставаться на обочине прогресса. Если мы сейчас не приложим усилия, то будущие поколения не простят нам этой ошибки, – подчеркнул он.

Правительство уже работает в этом направлении, и Президент выразил уверенность, что предстоящий 2026 год станет временем больших перемен.

– Мы вступаем в новый этап преобразований, о содержании которых я объявлю в ближайшее время. У нас общая цель – строительство Справедливого, Безопасного, Сильного и Чистого Казахстана. Самое главное – сохранить нерушимую сплоченность народа. Государство и общество должны выступать как единое целое, в тес­ном взаимодействии. Общими силами мы обязательно достигнем поставленной цели, – призвал Глава государства.

Говоря о своей рабочей поездке по Жамбылской области, Касым-Жомарт Токаев отдельно упомянул посещение новой военной школы-интерната в Таразе – это первое подобное учебное заведение, которые было открыто на юге страны. Он предложил присвоить школе-интернату имя прославленного героя и уроженца этих мест Бауыржана Момышулы. А также поручил Правительству проработать вопрос открытия подобных учебных заведений во всех регионах.

– Нам нужно дать подрастающему поколению качественное образование, привить молодежи чувство патриотизма, – отметил Президент.

Он также напомнил, что 24 декабря исполнилось 115 лет со дня рождения Бауыржана Момы­шулы – этот легендарный полководец широко известен своими подвигами не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако, как обратил внимание Глава государства, выдающемуся батыру официально не было присвоено звание «Халық Қаһарманы».

– Мы должны восстановить историческую справедливость. Поэтому я, как Глава государства, принял решение присвоить звание «Халық Қаһарманы» Бауыржану Момышулы. Имя нашего батыра, ставшее символом подлинного патриотизма и доблести, всегда будет служить примером. Мужество Бауыржана Момышулы – это не просто легенда, это неоспоримый факт, подтвержденный подлинными документами и признанный героями Великой Отечественной войны. Общество, которое чтит своих соотечественников за их героические поступки и самоотверженный труд, никогда не потерпит поражения, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства акцентировал, что нынешний год был объявлен Годом рабочих профессий, в ходе которого нашим труженикам были оказаны особые почести. Он заверил: это доброе начинание получит свое продолжение и в будущем.

– Я неизменно подчеркиваю: человек, который ответственно относится к своей работе и безупречно выполняет свои обязанности, всегда достоин уважения. Жители Жамбылской области славятся своим беспримерным трудом и огромным вкладом в развитие страны. На земле Аулие-Ата живут по-настоящему трудолюбивые люди. В этом зале присутствуют граждане, которые добросовестно выполняют свою работу и беззаветно служат народу. Выражаю вам искреннюю благодарность, – обратился Президент к участникам встречи.

В завершение Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан Жамбылской области государственные награды, а также объявил Благодарность Президента за большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны.

Подготовка будущих защитников

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью специализированной военной школы-интерната.

Глава государства осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал. Президенту доложили, что в учреж­дении обучаются и проживают 180 детей. Школа обеспечивает воспитанников обучением, бесплатным питанием и проживанием. Учебная программа охватывает период с 7-го по 11-й класс.

Одна из важных целей школы – военно-патриотическое воспитание для подготовки будущих защитников Родины. Курсанты участвуют в работе кружков по робототехнике, управлению дронами, искусственному интеллекту. Кроме того, будущие военнослужащие проходят интенсивную подготовку по английскому языку.

В беседе с учащимися Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию системы воен­ного образования. В завершение мероприятия Глава государства подарил школе портрет Бауыржана Момышулы и школьный автобус отечественного производства.

Уникальная клиника

В завершение поездки Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе – это единственное в регионе медицинское учреж­дение, специализирую­щееся на оперативном лечении нарушений ритма сердца методами радиочастотной и криоаблации.

Как рассказали Главе государства, клиника оказывает полный спектр кардиологической и кардиохирургической помощи, включая высоко­технологичные вмешательства.

Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену и располагает стационаром на 47 коек. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 2,5 млрд тенге.