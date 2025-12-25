Промышленный потенциал и социальная инфраструктура

Касым-Жомарт Токаев посетил ряд объектов столицы

Востребованные производства

Первым объектом, который в рамках рабочей поездки по столице посетил Президент, стал завод Tausogar. Это предприятие, расположенное в Индуст­риальном парке № 1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны.

В настоящее время в Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год.

В беседе с представителями трудового коллектива Глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении конкурентных позиций завода.

После Глава государства осмотрел выс­тавку предприятий обрабатывающей промышленности. Он ознакомился с дея­тельностью ряда объектов, расположенных в Индустриальном парке № 1 Астаны.

Касым-Жомарту Токаеву показали продукцию заводов «Гипсовинил», специализирующегося на производстве гипсовиниловых панелей, и QR Systems, выпускающего пожарную сигнализацию, видеокамеры и домофоны. На выставке также были представлены Астанинский электротехнический завод, Астанинский трубный завод «Арыстан» и предприятие ARGP, производящее строительную и дорожную химию.

Кроме того, Глава государства был проинформирован о перспективах развития Индустриального парка № 2 на принципах государственно-частного партнерства. В парке планируется реализация более 100 проектов на сумму свыше 500 млрд тенге и создание около 8 тыс. новых рабочих мест.

Также ведется активная работа по развитию логистической инфраструктуры. В частности, на территории СЭЗ «Астана-Технополис» будет создан логисти­ческий парк. В рамках Общенационального пула в Астане осуществляется порядка 120 проектов на сумму 1,9 трлн тенге, предусматривающих создание 22 тыс. рабочих мест.

Оборонно-промышленный комплекс

Также Глава государства посетил завод по производству и техническому обслуживанию бронированных колесных и гусеничных машин Besqaru.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел произ­водственные цеха и сборочные этапы, ознакомился с технологическим процессом и производственными возможностями предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Компания выпускает до 200 единиц плавающих колесных бронемашин Taimas 8x8, Aibar 4x4, а также гусеничной техники Tulpar. Besqaru поставляет свою продукцию в подразделения Министерства обороны и других силовых структур Казахстана. Производственная площадка была запущена в феврале 2025 года. Проект общей стоимостью 13,5 млрд тенге обеспечил создание 134 рабочих мест.

В завершение Глава государства побеседовал с рабочими и пожелал им успехов в трудовой деятельности.

Креативное пространство

В ходе рабочей поездки по Астане Президент посетил многофункциональный комплекс Tanym. Он осмотрел учебные классы, хореографический зал, коворкинг-центр, плавательный бассейн с инновационной системой искусственного интеллекта, мастерскую судомоделирования, студию театрального искусства и спортивный зал.

Главе государства рассказали, что центр, рассчитанный на 750 детей, соз­дан как пространство возможностей для развития талантов, лидерских качеств, научного мышления и творческого потенциала детей и молодежи.

Цель проекта – дать каждому ребенку доступ к современному образованию, технологиям, культуре и спорту. К настоящему времени педагогический состав включает свыше 100 квалифицированных специалистов.

В беседе с преподавателями и воспитанниками центра Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул важность развития детского и молодежного творчества. Глава государства пожелал детям успехов и уверенного пути вперед.

Инвестиции в образование

После Глава государства ознакомился с работой частного образовательного учреждения New Generation School Astana в районе Нура.

Школа рассчитана на 1 320 учеников и работает по двум направлениям: естественно-математическому и социаль­но-гуманитарному. Особое внимание уделяется углубленному изучению математики и английского языка. Для организации учебно-воспитательного процесса созданы все необходимые условия. Учащиеся обеспечи­ваются трехразовым питанием, предусмотрена доступная среда для детей с особыми образовательными потребностями.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что школа построена в рамках государственной поддержки бизнеса: 40% средств привлечены через кредитование фонда «Даму».

Президент осмотрел учебные кабинеты, библиотеку и спортивный зал.

Центр инклюзивного
спорта

Еще один объект, который Касым-Жомарт Токаев посетил в Астане, – Центр инклюзивного спорта. Это первый в стране комплекс, объединяющий спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуру, доступную для людей с ограниченными возможностями.

В Астане проживает около 42 тыс. людей с ограниченными возможностями, среди которых значительную часть составляют дети, молодежь и лица трудоспособного возраста. В центре они смогут регулярно заниматься спортом, проходить реабилитацию и интегрироваться в общество. Тренировки проводятся по более чем 12 адаптивным видам спорта.

В учреждении действуют многофункциональный спортивный зал, реабилитационный блок, медицинские кабинеты, конференц-зал, а также гостиничный сектор для размещения параспортсменов во время сборов, соревнований и образовательных программ.

Особое внимание уделяется­ подготовке специалистов, работаю­щих с детьми с ограниченными возможностями в сфере спорта и образования, сообщила пресс-служба Президента.

Выстроен системный подход

