Касым-Жомарт Токаев посетил ряд объектов столицы
Востребованные производства
Первым объектом, который в рамках рабочей поездки по столице посетил Президент, стал завод Tausogar. Это предприятие, расположенное в Индустриальном парке № 1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами.
Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны.
В настоящее время в Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год.
В беседе с представителями трудового коллектива Глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении конкурентных позиций завода.
После Глава государства осмотрел выставку предприятий обрабатывающей промышленности. Он ознакомился с деятельностью ряда объектов, расположенных в Индустриальном парке № 1 Астаны.
Касым-Жомарту Токаеву показали продукцию заводов «Гипсовинил», специализирующегося на производстве гипсовиниловых панелей, и QR Systems, выпускающего пожарную сигнализацию, видеокамеры и домофоны. На выставке также были представлены Астанинский электротехнический завод, Астанинский трубный завод «Арыстан» и предприятие ARGP, производящее строительную и дорожную химию.
Кроме того, Глава государства был проинформирован о перспективах развития Индустриального парка № 2 на принципах государственно-частного партнерства. В парке планируется реализация более 100 проектов на сумму свыше 500 млрд тенге и создание около 8 тыс. новых рабочих мест.
Также ведется активная работа по развитию логистической инфраструктуры. В частности, на территории СЭЗ «Астана-Технополис» будет создан логистический парк. В рамках Общенационального пула в Астане осуществляется порядка 120 проектов на сумму 1,9 трлн тенге, предусматривающих создание 22 тыс. рабочих мест.
Оборонно-промышленный комплекс
Также Глава государства посетил завод по производству и техническому обслуживанию бронированных колесных и гусеничных машин Besqaru.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха и сборочные этапы, ознакомился с технологическим процессом и производственными возможностями предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Компания выпускает до 200 единиц плавающих колесных бронемашин Taimas 8x8, Aibar 4x4, а также гусеничной техники Tulpar. Besqaru поставляет свою продукцию в подразделения Министерства обороны и других силовых структур Казахстана. Производственная площадка была запущена в феврале 2025 года. Проект общей стоимостью 13,5 млрд тенге обеспечил создание 134 рабочих мест.
В завершение Глава государства побеседовал с рабочими и пожелал им успехов в трудовой деятельности.
Креативное пространство
В ходе рабочей поездки по Астане Президент посетил многофункциональный комплекс Tanym. Он осмотрел учебные классы, хореографический зал, коворкинг-центр, плавательный бассейн с инновационной системой искусственного интеллекта, мастерскую судомоделирования, студию театрального искусства и спортивный зал.
Главе государства рассказали, что центр, рассчитанный на 750 детей, создан как пространство возможностей для развития талантов, лидерских качеств, научного мышления и творческого потенциала детей и молодежи.
Цель проекта – дать каждому ребенку доступ к современному образованию, технологиям, культуре и спорту. К настоящему времени педагогический состав включает свыше 100 квалифицированных специалистов.
В беседе с преподавателями и воспитанниками центра Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития детского и молодежного творчества. Глава государства пожелал детям успехов и уверенного пути вперед.
Инвестиции в образование
После Глава государства ознакомился с работой частного образовательного учреждения New Generation School Astana в районе Нура.
Школа рассчитана на 1 320 учеников и работает по двум направлениям: естественно-математическому и социально-гуманитарному. Особое внимание уделяется углубленному изучению математики и английского языка. Для организации учебно-воспитательного процесса созданы все необходимые условия. Учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием, предусмотрена доступная среда для детей с особыми образовательными потребностями.
Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что школа построена в рамках государственной поддержки бизнеса: 40% средств привлечены через кредитование фонда «Даму».
Президент осмотрел учебные кабинеты, библиотеку и спортивный зал.
Центр инклюзивного
спорта
Еще один объект, который Касым-Жомарт Токаев посетил в Астане, – Центр инклюзивного спорта. Это первый в стране комплекс, объединяющий спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуру, доступную для людей с ограниченными возможностями.
В Астане проживает около 42 тыс. людей с ограниченными возможностями, среди которых значительную часть составляют дети, молодежь и лица трудоспособного возраста. В центре они смогут регулярно заниматься спортом, проходить реабилитацию и интегрироваться в общество. Тренировки проводятся по более чем 12 адаптивным видам спорта.
В учреждении действуют многофункциональный спортивный зал, реабилитационный блок, медицинские кабинеты, конференц-зал, а также гостиничный сектор для размещения параспортсменов во время сборов, соревнований и образовательных программ.
Особое внимание уделяется подготовке специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в сфере спорта и образования, сообщила пресс-служба Президента.