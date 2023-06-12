Динара Закиева назначена уполномоченным по правам ребенка в РК

Распоряжением главы государства Закиева Динара Болатовна назначена уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Трудовой стаж Динары Закиевой:
- заместитель генерального директора ТОО «ТопЮрАудит», Астана (2004 - 2005);
- главный специалист Департамента развития предпринимательства Министерства индустрии и торговли РК (02.2005 - 08.2005);
- основатель ТОО «Antarex», сеть ресторанов «Rafe», Астана (02.2006);
- эксперт протокола президента РК в Администрации президента РК (2007 - 2013);
- соучредитель Общественного Благотворительного Фонда «Қасиетті Жол», Астана (2011);
- заместитель заведующего Секретариатом первого заместителя председателя партии - руководитель отдела международного сотрудничества партии «Nur Otan» (2013 - 2015);
- директор КГУ «Детский дом» акимата Астаны (2017 - 2019);
- председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» (2019);
- руководитель Корпоративного Фонда «Қамкорлық қоры» при Фонде Нурсултана Назарбаева (2019 - 2021).
Руководитель Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения ОО «Партия «AMANAT» (с 04. 2022).
Депутат Мажилиса Парламента РК седьмого созыва (15.01.2021 - 19.01.2023), член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК (19.01.2023).
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийному списку ОО «Партия «AMANAT» (15.02.2023).