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Южный Казахстан встречает лето цветущими склонами, ясным небом и зовом открытий. Мы предлагаем начать сезон путешествий с визита в «Аксу-Жабаглы» – старейший в Центральной Азии заповедник, которому в следующем году исполнится 100 лет.

Но цель нашей экспедиции – не весь заповедник, а его сердце – каньон Аксу, самое глубокое ущелье

региона с отвесами до 700 м, протянувшееся почти на 30 км. Это место, где земля словно раскрывает свои тайны – геологические, биологические и мифологические.

Считается, что каньон Аксу возник в результате одного из последних катаклизмов в процессе образования горной сис­темы Тянь-Шаня. Произошло это около 10 млн лет назад. Он представляет собой тектоничес­кую трещину из разнородных кусков галечника и известняка, соединенных между собой.

Однодневная экскурсия сжимает время, открывая ретроспективу от ледников до древних лесов, от ящеров юрского перио­да до человека. Шымкент еще зевал под утренним солнцем, когда мы с группой туристов уже покидали город. Микроавтобус бодро петляет по проселочным дорогам. За окнами – пыльные равнины, холмы и предгорья, а впереди – легенда, чье имя звучит, как шепот древней воды: Аксу.

Время здесь течет иначе, и с первыми шагами по маршруту кажется, что мы покидаем привычную реальность.

– Это не просто река. Это портал в доисторическую эпоху, – комментирует гид, как только взору открывается вид на каньон.

И вправду: внизу, в почти полукилометровой бездне, с оглушающим гулом мчится Аксу – «белая река», питаемая ледниками Таласского Алатау. В июне и июле ее вода приобретает изумительный бирюзовый оттенок – так бывает только здесь.

Не запечатлеть на память этот чудесный вид и себя на его фоне невозможно. Группа сравнивает получившиеся фотографии, сокрушаясь, что в натуре все равно лучше. Кажется, даже самая крутая фотокамера не в состоянии передать всю глубину и богатство цвета.

Гуськом движемся вглубь каньо­на. Дорога извивается, приводя нас к самому узкому месту каньо­на, где расстояние между берегами – чуть больше вытянутых рук. Внизу – прозрачная, почти невидимая вода, сквозь сорок метров воздуха.

Через два часа трекинга приближаемся к «горлу дракона» – месту, где скалы словно впускают реку в подземелье. Вода шумит, температура резко падает, и каж­дая капля, падающая со свода грота, звучит будто дыхание чего-то древнего и могучего.

Гид поясняет: по легенде тут скрывался дракон, пока пророк Сулейман не изгнал его навеки. Вокруг такой необычный пейзаж, я бы сказала, мифический, что просто невозможно не поверить в древнюю сказку. Здесь особенно явственно ощущаешь, что территория заповедника «Аксу-Жабаглы» действительно не просто красива – она живет своей, особенной жизнью.

Здесь легко поверить, что природа – это не просто декорации, а главный рассказчик. И если вслушаться, она поведает истории гораздо древнее любого мифа.

Дальше – «миксер». Так называют участок реки, где течение вращает стволы деревьев в бурлящем водовороте. Здесь природа демонстрирует свою силу. Одни туристы лишь наблюдают сверху, другие с замиранием сердца спускаются ближе к воде, чтобы сделать редкий кадр.

У подножия каньона царит особый микроклимат: тепло от отраженного солнца и влага от реки создают среду, в которой растут хвощи, папоротники и реликтовая арча – растения, видевшие эпоху динозавров.

В 1908 году русский ученый-поч­вовед Сергей Неуструев писал об Аксу: «Бешеные, белые от мраморного песка воды Аксу с ревом несутся по дну ущелья…»

Эти слова звучат актуально и сегодня. Каньон словно застыл во времени. Здесь до сих пор можно найти окаменевшие следы юрского периода: отпечатки лап динозавров, древние растения, насекомых, рыб. Настоящая Мекка для палеонтологов и просто мечта для любознательного путешественника.

По маршруту следования есть пещера, скрытая среди скал. Вход в нее неприметен. С виду – скромная расщелина в скале, а внутри – удивительное пространство, целая Вселенная. Температура здесь круглый год стабильная: зимой теплее, чем снаружи, летом – прохладнее.

Влажность, тишина, мягкий свет, пробивающийся сквозь щели. Свой микроклимат, своя экосистема, наталкивающие на мысль, что место это – забытое временем. Пещера словно создана для того, чтобы хранить свой маленький мир. Здесь даже тишина звучит по-другому.

Ответ на логично возникающий вопрос, как образовалась пещера, тоже находим у Сергея Неуструева: «Стены каньона, особенно там, где они особенно круты, часто гладко отполированы водою, образуют колонны, а внизу – ниши и округлые ямы, выбитые водою».

Без сомнения, грот – главная фотозона для любителей красивых фотографий – тоже дело рук бурлящих водных потоков. Здесь есть где разгуляться любителям эффектных фото. Кто-то делает их в воде, под нависающими камнями, а особенно отчаянные выбирают диковинный выступ, прозванный в народе перстом. Признаюсь, у меня не хватило духу. Да что там усесться на грот, если даже сейчас, глядя на свои фотографии, запечатлевшие смельчаков над пропастью, мне становится страшно.

…Когда солнце начинает клониться к горизонту, возвращаемся обратно, делая привал в тени деревьев. Кто-то делится впечатлениями, кто-то просто молчит, уставившись на каньон. Кажется, каждый из нас стал чуть ближе к чему-то древнему, настоящему и великому.

Я мысленно благодарила себя, что смогла отбиться от рутины и отправиться в выходной в каньон Аксу, ставший своего рода взглядом в прошлое длиной в сотни миллионов лет. Поистине, здесь человек чувствует себя гостем в доме природы, которая не нуждается в словах, чтобы рассказать свою историю.

И знаете, что удивительно? Эта история продолжается. Вода все так же точит камень, ветер поет в расщелинах, а папоротники растут, как и тысячи лет назад. Здесь все еще живо. Даже легенды.