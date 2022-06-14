Диплом качества

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Адия Кенжегулова

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам магистратуры и докторантуры Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета.

Обращаясь к выпускникам, председатель Сената отметил, что они завершают обучение в очень ответственный и важный для нашего государства период.

– Конституционная реформа закладывает фундамент для Нового Казахстана. В нем социальная справедливость будет главной ценностью. И такой Казахстан предстоит строить прежде всего молодым людям, – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил важность переформатирования работы государственного аппарата в свете конституционных изменений.

– Новые задачи, стоящие перед нашей страной, требуют нового качества государственного аппарата. Как неоднократно подчеркивал Президент страны, речь идет о коренной трансформации модели государственного управления. Необходимо будет продолжить системную работу по повышению эффективности государственного управления, – сказал Маулен Ашимбаев.

В связи с этим в деятельности современного государственного служащего следующие качества должны быть определяющими, считает спикер палаты. Первое из них – открытость сознания и готовность к инновационным решениям.

– Современные государственные служащие должны ориентироваться на принцип «меньше бюрократизма, больше ориентированности на конечный результат». Часто у нас на госслужбе все спешат, все заняты, все усердно работают, но нет результата. Поэтому все большую роль на государственной службе должен играть проектный подход с четкими и осязаемыми результатами, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По его мнению, еще одно важное качество – умение брать на себя ответственность. Это одно из наиболее уязвимых мест государственной службы на данном этапе, считает председатель Сената. Многие государственные служащие избегают принятия решений и боятся ответственности, поэтому не решаются и волокитятся многие вопросы граждан и бизнеса. В связи с этим сейчас необходимо подумать над правовыми актами, защищающими государственных служащих, добавил он.

Также Маулен Ашимбаев отметил необходимость постоянного стремления к профессиональному росту и совершенствованию.

– Современные государственные управленцы должны обладать глубокими знаниями, критически мыслить, быстро принимать решения, эффективно коммуницировать с коллегами, ясно и понятно объяснять людям проводимую политику. Все это требует работы над собой и повышения своих компетенций, постоянного поиска и стремления к новому. При этом очень важно, чтобы госслужащие обладали такими качествами, как честность и порядочность, – сказал Маулен Ашимбаев, пожелав выпускникам удачи и успехов в достижении поставленных целей.

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