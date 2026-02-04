Вклад руководителя столичного филиала рес­публиканской общественной организации «Совет генералов Казахстана» ­генерал-майора в отставке Омиртая Макашевича Битимова в развитие разведывательной деятельности страны неоценим и заслуживает особого признания. На момент распада СССР он работал за границей под прикрытием посольства по линии ПГУ КГБ СССР и в соответствии с принятыми на тот период стандартами автоматически оказался уже в составе вновь образованного внешнеполитического ведомства России – Службы внешней разведки РФ.

В это же время начали создаваться самостоятельные государственные структуры в независимом Казах­стане. Летом 1992 года в числе других казахстанцев он был приглашен на родину. Запрос в СВР РФ был инициирован руководством КНБ РК. Такие шаги по привлечению кадров с опытом работы в центральных ведомствах бывшего СССР и за рубежом предпринимались практически всеми министерствами, особенно со стороны Министерства иностранных дел.

По прибытию в Казахстан Омиртай Битимов активно участвовал в работе по созданию и укреплению структур МИДа республики. В консульском управлении занимался разработкой нормативных актов, был начальником управления Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки, а затем первым консулом и советником Посольства РК по экономическим вопросам в Турецкой Республике.

В конце 1995 года был назначен заместителем начальника, а через короткое время – начальником управления разведки КНБ РК. В тот период перед внешней разведкой стояла главная задача – переориентировать работу с позиции так называемой линии «с территории» на новые открывшиеся возможности непосредственно за рубежом.

С распадом Советского Союза для независимого Казахстана отдельные зарубежные государства, включая те, что ранее воспринимались как оппоненты, стали рассматриваться в качестве потенциальных партнеров. Их возможности следовало использовать для политического и экономического развития молодого государства.

После нескольких структурных изменений в сис­теме КНБ в 2002 году Омиртай Битимов был назначен руководителем службы внешней разведки «Барлау», где он проработал до 2009 года и стал первым ее генералом. При нем информационно-аналитическая работа была поднята на высокий уровень, установились хорошие партнерские отношения со спецслужбами соседних и ведущих мировых держав по проблемам, представляющим взаимный интерес, налажен обмен информацией, по ряду вопросов осуществлялись совместные оперативные мероприятия. За рубежом стали активно работать официальные представители КНБ, которые также подбирались из числа опытных разведчиков и руководителей, в основном со знанием языков стран пребывания.

За истекшие годы было воспитано новое поколение разведчиков, прошедших основательную специальную подготовку как на территории Казахстана, так и в ведущих странах мира, что способствовало успешному решению ими стоящих перед ведомством сложных и порой опасных задач в различных регионах планеты. Они продолжают вносить весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности и защиты интересов Казахстана на международной арене, а некоторые из них успешно возглавляют Службу внешней разведки.

Богатый жизненный и оперативный опыт работы Омиртая Макашевича заложил основу для успешного становления и дальнейшего укрепления внешней разведки Казахстана. За достигнутые результаты в разные периоды службы он награжден орденами Красной Звезды, «Даңқ» ІІ степени, «Достық» ІІ степени, имеет ряд государственных и ведомственных медалей, а также высшую медаль Афганистана «Мир Маджиди Хана». Он является Почетным сотрудником КНБ, службы внешней разведки «Сырбар», ГРУ Министерства обороны.

После завершения службы Омиртай Битимов работал послом по особым поручениям МИД РК. С 2011 по 2018 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Афганистане. Он нужен был именно в стране со сложной оперативной и политической обстановкой, где были востребованы его знания языков, фундаментальные навыки и умения разведчика и дипломата.

Во многих случаях именно дипломаты решают судьбу государства в процессе переговоров, а не на полях сражений. Омиртай Макашевич был и остается таким Дипломатом с большой буквы. Он способствовал полноценному открытию посольства, решал вопросы обеспечения безопасности сотрудников и приложил много сил для развития двусторонних отношений между нашими странами.

В настоящее время в Казахстане обучаются около тысячи афганских студентов, а страна на регулярной основе получает от нас гуманитарную помощь. Омиртай Битимов также инициировал обучение 30 афганских женщин в вузах Алматы.

Сегодня ветеран Службы внешней разведки, находясь на заслуженном отдыхе, активно занимается общественной деятельностью, руководит филиалом Совета генералов Казахстана и Казахстанско-афганской ассоциацией развития и партнерства. Разведчик и дипломат всю свою сознательную жизнь посвятил службе Родине. Сегодня он продолжает выезжать в регионы, где встречается с населением, разъясняя им вопросы внешней и внутренней политики государства. Регулярно делится опытом с молодыми сотрудниками, доводя до них высокие стандарты профессионализма и прививая чувство ответственности за порученное дело.

Состоялся Омиртай Битимов и как примерный семьянин. Вместе с супругой Айтжамал они воспитали сына и двух дочерей. Подрастают внуки и правнуки, для которых Омиртай Макашевич является достойным примером и поводом для гордости.