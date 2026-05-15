Каждая роль – немножко личная история

В праздничный вечер труппа Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты предстала на сцене цыганским табором – образной аллегорией неуемного творчества и темперамента, отличающих Аллу Атаулаевну. Она родилась в артистической семье, с детства знала мир кулис и закулисья. Повидала всю бывшую советскую страну во время гастролей, в которые ее брали с собой родители. С 15 лет начала служить искусству – сначала концертмейстером, а затем актрисой.

Родной сценой для Аллы Атаулаевны стали подмостки областного драмтеатра в Усть-Каменогорске. Обаяние, оптимизм, мастерство лицедейства сразу сделали ее любимицей публики. По откликам коллег, актрисе подвластны все амплуа. За 55 лет творчества она прожила более 200 сценических жизней – всегда многогранных и искренних. В ее активе премия «Маска», медаль «Еңбек ардагері», нагрудный знак «Мәдениет саласының үздігі».

Сама актриса не раз признавалась, что каждый сыгранный ею персонаж – это всегда немножко личная история. Нельзя просто так на время притвориться кем-то – надо обязательно прочувствовать характер своего героя, понять ценности. Даже если выпадает отрицательная или сатирическая роль, как, например, роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой в бенефисном спектакле «Волки и овцы» по Александру Островскому, Алла Латфи словно объясняет зрителю: не помещица такая – жизнь такая.

Во время бенефиса со сцены прозвучало немало трогательных слов о сценическом пути актрисы. Оказалось, она замечательная мама и бабушка и одновременно невероятно ответственный работник. За все время служения в театре Алла Атаулаевна ни разу не взяла больничный лист, не пропустила ни одной репетиции. Режиссеры не устают восхищаться ее фантастической работоспособностью. Сегодня в составе труппы играют уже ее дочери – Светлана и Надежда. То есть театральная династия продолжается.

– Отличительными чертами Аллы являются сценическая точность и редкая способность удерживать внимание зала даже вне своего выхода, – отметила заведующая литературной частью русской труппы Дарья Шавлева. – Такие качества определяют масштаб дарования. А еще актриса – участница группы «Арт-вокал», где на протяжении многих лет наши мастера сцены раскрываются как талантливые исполнители любимых песен.

Бенефис завершился спектак­лем «Волки и овцы», где Алла Латфи в роли алчной хозяйки поместья заставила зал и посмеяться, и задуматься, и подарить ей в финале море оваций.