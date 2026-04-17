НИИ травматологии – 25!

Национальный научный центр травматологии и ортопедии им. академика Н. Батпенова пациенты до сих пор по привычке называют «НИИ травматологии». И в этом – больше, чем ностальгия по прежнему названию. Это знак доверия к преемственности знаний и опыта в этом центре, а также к сложившейся за четверть века репутации человекоцентричного лечебного учреждения, где возвращают надежду и шанс на полноценную жизнь.

Сегодня это не просто клиника, где проводят сложнейшие операции. Это ключевой научно-методический центр страны, формирующий стандарты лечения, обучающий врачей и внед­ряющий технологии, которые еще вчера казались элементами научной фантастики. При этом его история – пример того, как личность врача и научная школа могут определить развитие целой отрасли, а также того, как системная работа может влиять на показатели здоровья на уровне всей страны.

За более чем два десятилетия здесь получили помощь свыше 200 тыс. пациентов. Но важнее другое: центр стал площадкой, где медицина перестает быть только практикой и превра­щается в точную науку с опорой на технологии, аналитику и международное сотрудничество.

– История центра начинается в 2001 году, когда на базе областной клинической больницы был соз­дан Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения. Его задачей стало не только оказание медицинской помощи, но и разработка, совершенствование и внедрение современных технологий лечения травм и заболеваний опорно-двигательной системы, – начал свой рассказ директор Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Н. Батпенова Олжас Бекарисов.

Уже в первые годы институт вышел за рамки обычного лечебного учреждения. Здесь начали активно внедрять эндопротезирование, лечебно-диагностическую артроскопию крупных суставов, малоинвазивные методы остеосинтеза при переломах конечностей, современные системы хирургической коррекции позвоночника. То, что в начале 2000-х воспринималось как передовая практика, сегодня стало стандартом – во многом благодаря именно этой площадке.

Сегодня центр работает сразу по трем направлениям – научному, лечебному и образовательному. Такой симбиоз позволяет не только лечить, но и формировать повестку отрасли, готовить специалистов и внедрять новые решения в систему здравоохранения. И, безусловно, ключевую роль в становлении института сыграл его основатель – академик Нурлан Батпенов.

– Значение личности Нурлана Джумагуловича переоценить невозможно – он был душой, сердцем и главным двигателем нашего института, – говорит преемник академика Олжас Бекарисов.

Именно благодаря его дальновидности институт стал не только клиникой, но и мощной научной школой. Под его руководством была разработана первая отечественная модель эндопротеза «КазНИИТО», а коллектив авторов был удостоен­ Государственной премии. Но еще важнее – он сформировал профессиональное сообщество и культуру, в которой сочетаются­ научный поиск, клиническая ответственность и человеческое отношение к пациенту.

Развивался центр поступательно, но с четкими точками роста. Первым ключевым этапом стало само его создание в 2001 году. Второй важный рубеж – 2006 год, когда началось массовое внедрение бесцементного эндопротеза тазобедренного сустава, разработанного совместно с немецкими партнерами. Это позволило существенно повысить качество операций и приблизить отечест­венную медицину к мировым стандартам.

Третьим этапом стал 2020 год – институт получил статус Национального научного центра и имя своего основателя. Это решение закрепило его роль как главной профильной площадки страны и одновременно повысило уровень ответственности. При этом развитие невозможно рассмат­ривать вне профессионального сообщества. Важнейшую роль сыграла Казахстанская ассоциа­ция травматологов-ортопедов (КАТО), у истоков которой стоял академик Батпенов. Сегодня она объединяет более 800 специалистов и девять региональных филиалов, формируя единое профессиональное пространство.

Именно через ассоциацию выстраиваются стандарты лечения, организовываются конференции, съезды и мастер-классы. Значимым событием стал III съезд КАТО в Астане, собравший более 500 врачей из 10 стран. Параллельно действует площадка «Батпеновские чтения», где молодые ученые получают возможность заявить о себе и перенять опыт ведущих специалистов.

Получение статуса национального центра кардинально изменило роль учреждения. Сегодня оно выступает не только как клиника, но и как аналитический и методологический центр для всей системы здравоохранения. Были обновлены клинические протоколы, регламентирующие оказание помощи на всех уровнях. Выстроена система взаимодействия с регионами, где особую роль играет телемедицина.

– Мы не просто консультируем, а сопровождаем сложные случаи и передаем практические навыки, – отмечает Олжас Бекарисов.

Только за 2025 год проведено 208 телемедицинских консультаций. В ряде случаев специалисты центра подключаются к операциям дистанционно, анализируя снимки и координируя действия врачей на местах. Это позволяет оказывать высокотехнологичную помощь без транспортировки пациента.

В более сложных ситуациях используется санитарная авиация, а врачи центра выезжают в регионы. Параллельно проводятся мастер-классы и обучаю­щие операции. Такой подход позволяет не только лечить, но и повышать уровень региональной медицины.

Результаты уже заметны: по итогам 2025 года отмечено снижение смертности от травм на 8,5%, в том числе при ДТП – на 7,8%.

Одним из ключевых направлений развития центра является внедрение современных технологий. Сегодня здесь активно используются 3D-моделирование, индивидуальные импланты и роботизированные системы.

– Робот – это высокотехнологичный инструмент, который поз­воляет спланировать операцию и выполнить ее с математически безупречной точностью, – подчеркивает Олжас Бекарисов.

Роботизированные системы MAKO и MISSO позволяют учитывать анатомические особенности каждого пациента, минимизировать риски и повысить точность вмешательств. При этом речь идет не о замене хирурга, а о расширении его возможностей.

Дополнительно развивается­ направление 3D-печати. Индиви­дуальные импланты используются­ при тяжелых костных дефектах, когда стандартные решения неэффективны.

Также активно внедряются биотехнологии – клеточные методы, PRP-терапия, биодеградируемые материалы. В сочетании с малоинвазивной хирургией это позволяет значительно сократить сроки операций и реабилитации.

Центр остается одной из ключевых научных площадок страны. Здесь сформированы сильные научные школы – эндопротезирования, вертебрологии, артроскопии, лечения осложнений. За годы работы накоплены сотни патентов и тысячи публикаций. Только за 2025 год опубликовано 23 статьи в международных журналах, получено несколько патентов и подано 10 заявок.

– Наш ключевой принцип – практическая ценность науки. Разработки не остаются на уровне исследований, они внедряются в клиническую практику, – говорит Олжас Бекарисов.

В центре также ведется активная подготовка кадров. В резидентуре обучаются 127 врачей по ключевым направлениям – от ревизионного эндопротезирования до спинальной нейрохирургии и микрохирургии кисти. Особый акцент делается на цифровых технологиях – навигации и роботизированной хирургии.

Современная травматология сталкивается с серьезными вызовами. Врачи фиксируют рост высокоэнергетических травм – последствий ДТП и производственных аварий. Такие пациенты требуют комплексной, мультидисциплинарной помощи. Одновременно усиливается влияние демографических факторов. Старение населения приводит к увеличению числа остеопорозных переломов и заболеваний суставов.

Каждая категория пациентов требует отдельного подхода: экстренная помощь пострадавшим в ДТП, щадящие операции для пожилых, органосохраняющие вмешательства для спортсменов.

Несмотря на достижения, в цент­ре открыто говорят о проб­лемах. Главная из них – инфраструктурная. Во время беседы с руководителем центра мы прошлись по всем его корпусам и помещениям. Чисто, царит хороший моральный климат, довольные пациенты со всего Казахстана, но…

– Олжас Сапаргалиевич, моя мама несколько лет назад была пациентом вашего института, благодаря эндопротезированию коленного сустава она и сейчас, несмотря на почтенный возраст, ходит. Это я к тому, что к профессионализму медперсонала, причем и старшего, и младшего звеньев, претензий нет, но ваши пациенты недоумевают – институт, в котором здоровье обрели за все эти годы сотни тысяч человек, располагается в морально устаревшем здании…

– Вы затронули самую болевую точку. Нашему нынешнему зданию уже более 50 лет – оно построено в 1971 году. При всем желании его площади (чуть более 24 тысяч квадратных метров) и устаревшие коммуникации уже не соответствуют современным санитарным нормам и тем объемам высокотехнологичной помощи, которые мы оказываем. Не хватает лечебных площадей, операционных. Но есть отличные новости: Глава государства поручил решить этот вопрос, и строительство нового здания вошло в Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения РК на 2024–2030 годы. Сейчас ведется активная работа. Совсем недавно наш центр посетила делегация Французского агентства развития – мы детально обсуж­дали архитектурные решения и техническое оснащение будущего корпуса. Новая клиника будет построена по передовым международным стандартам, и мы очень ждем этого события, чтобы наши пациенты получали помощь не только от лучших специалис­тов, но и в самых комфортных, современных условиях, – поделился хорошей новостью Олжас Бекарисов.

В центре уверены: Казахстан уже становится точкой притяжения для пациентов из Центральной Азии. В перспективе эта роль будет только усиливаться.

– Через 10 лет мы станем полностью цифровизированной умной клиникой и хабом медицинского туризма, – отмечает мой собеседник.

Но при всей технологичности будущего главный принцип, которым руководствуются доктора центра, остается прежним: можно обучить человека блестяще оперировать, но без сострадания к пациенту он не станет настоящим врачом. И именно это сочетание – передовых технологий, научного подхода и человеческого отношения – остается тем фундаментом, на котором создан, растет и развивается Национальный научный центр травматологии и ортопедии им. академика Н. Батпенова.