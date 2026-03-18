Рекордсмену – 80!

Алим Анапьянов

19 марта исполняется 80 лет знаменитому хоккеисту алматинского «Динамо» Борису Александровичу Чехлыстову, который провел больше всего матчей за наш легендарный клуб – 423!

фото Юрия Беккера

Он чемпион СССР 1977 года, многократный призер союзных первенств, обладатель Кубка европейских чемпионов (1978). Борис Александрович преус­пел и в летнем хоккее, став четырехкратным чемпионом СССР. Блестяще сложилась его тренерская карьера: возглавляемая им команда «Динамо» выиграла чемпионат Советского Союза 1990 года.

Сегодня Саныч, как его величают знакомые, на заслуженном отдыхе. Он по-прежнему бодр. Трижды в неделю играет в футбол на родном стадионе «Динамо», а на коньках стоит так, будто в них родился. На ветеранских турнирах на «Медеу» Чехлыстов – один из лучших: умеет и пас отдать, и завершить атаку. В его глазах до сих пор читается мальчишеский азарт.

– Я приехал в Алма-Ату из города Краснотурьинска, что в Свердловской области, в 1964 году, – рассказывает Борис Чехлыстов. – Позвал меня сюда Эдуард Фердинандович Айрих. Алматинская команда того времени частенько приглашала мастеров из уральских городов. После меня здесь появились Валерий Бочков, Вяче­слав Панев, Яков Апельганец, Игорь Хандаев, Юрий Варзин и другие. Что ни фамилия – то звезда. Как-то подсчитывали: всего в истории «Динамо» только из Краснотурьинска играли 46 человек. Поэтому мы между собой свою малую родину называли Алма-Атинской областью. Как показала прак­тика, Айрих был прав, подкрепляя команду игроками извне. Уже на третий сезон мы из аутсайдеров превратились в кандидатов за медали. И в 1966-м стали бронзовыми призерами чемпионата СССР. Потом каждый год боролись за самые высокие места. Однажды мой одноклубник Валера Привалов сказал: «Если бы нам вернуть те годы, всех бы «порвали». И он прав. Та команда в организационном и игровом плане была лучшей в Советском Союзе.

«Динамо» билось с грандами российского хоккея в одиночку – других союзных республик в Высшей лиге не было. Поэтому Союзная федерация часто «болела» против казахстанцев.

– Мы приезжали и наводили шорох во всех хоккейных цент­рах – Москве, Свердловске, Ульяновске. В 1977-м выиграли золото, через год – Кубок чемпионов. Статистику голов я не вел, но сотни две забил, – вспоминает юбиляр. – Тот динамовский дух и атмосферу никогда не забыть.

Памятной стала победа динамовцев под руководством Чехлыстова в 1990-м, когда коман­да сломала многолетнюю гегемонию красноярского «Енисея». В годы суверенитета Борис Александрович возглавлял национальную сборную по летнему хоккею, работал на разных должностях в ФСО «Динамо».

Звали его и обратно в Россию.

– Трижды мог уехать – и игроком, и тренером-чемпио­ном. Но всякий раз отвечал, что корнями врос здесь, стал казахстанцем, – говорит Борис Чехлыстов. – Алматы – мой родной город, Казахстан – моя страна!

#юбилей #личность #Динамо #Борис Чехлыстов

