Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава ведомства поздравила всех с предстоящим Международным днем защиты детей.

«В рамках поручения главы государства начинается декада, приуроченная к Международному дню защиты детей. Ее мы открываем под лозунгом «Отбасы – тәрбие бастауы!». Крепкая семья и любящие родители – главное для каждого человека. Ведь именно семья играет ключевую роль в жизни ребёнка. Именно в семье закладываются моральные ценности, формируется личность, раскрываются таланты. В своих выступлениях Глава государства неоднократно отмечал солидарную ответственность государства и родителей за обучение и воспитание детей, важность осознанного родительства. Для большинства казахстанцев роль родителя имеет первостепенное значение», — отметила министр.

Она подчеркнула, что согласно данным социологического исследования, 90% респондентов считают родительство важным аспектом своей жизни. 85% опрошенных назвали взаимопонимание между детьми и родителями обязательным условием благополучия семьи.

Государство, в свою очередь, создает все необходимые условия для того, чтобы каждая семья чувствовала поддержку, а каждый ребёнок был окружён заботой, любовью и уважением не только дома, но и за его пределами.

«Особые задачи в этом направлении стоят перед Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерством культуры и информации. Так, инициированный Нацкомиссией пилотный проект One-Stop-Service показал свою эффективность – рассмотрено около 50 уголовных дел, большинство из которых связано с сексуальным насилием над детьми, свыше 700 обратившихся женщин и детей получили экстренную правовую, психологическую и экспертную помощь. Подготовлен ряд инициатив по обеспечению цифровой безопасности детей, профилактике суицида среди подростков и молодежи. Вместе с тем, в рамках исполнения поручения Главы государства, озвученного на Третьем Национальном Курултае, Правительством ведется работа по разработке единой программы «Дети Казахстана», направленной на комплексное решение вопросов воспитания традиционных семейных ценностей, защиты и социальной поддержки детей. Программа «Дети Казахстана» призвана ответить на современные вызовы и обеспечить комплексный подход к решению проблем, с которыми сталкиваются дети в стране», — рассказала Аида Балаева.

Также, в этом году Министерство культуры и информации начало реализацию проекта «Академия родителей». Это обучение для казахстанских отцов и матерей на лучших международных и национальных практиках по воспитанию детей. В скором времени будет запущена специальная онлайн-платформа.