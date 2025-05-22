Аида Балаева поздравила казахстанцев с предстоящим Международным днем защиты детей

Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Министр культуры и информации РК Аида Балаева записала видеообращение в связи со стартом нацкампании «Қазақстан балалары», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава ведомства поздравила всех с предстоящим Международным днем защиты детей.

«В рамках поручения главы государства начинается декада, приуроченная к Международному дню защиты детей. Ее мы открываем под лозунгом «Отбасы – тәрбие бастауы!». Крепкая семья и любящие родители – главное для каждого человека. Ведь именно семья играет ключевую роль в жизни ребёнка. Именно в семье закладываются моральные ценности, формируется личность, раскрываются таланты. В своих выступлениях Глава государства неоднократно отмечал солидарную ответственность государства и родителей за обучение и воспитание детей, важность осознанного родительства. Для большинства казахстанцев роль родителя имеет первостепенное значение», — отметила министр.

Она подчеркнула, что согласно данным социологического исследования, 90% респондентов считают родительство важным аспектом своей жизни. 85% опрошенных назвали взаимопонимание между детьми и родителями обязательным условием благополучия семьи.

Государство, в свою очередь, создает все необходимые условия для того, чтобы каждая семья чувствовала поддержку, а каждый ребёнок был окружён заботой, любовью и уважением не только дома, но и за его пределами.  

«Особые задачи в этом направлении стоят перед Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерством культуры и информации. Так, инициированный Нацкомиссией пилотный проект One-Stop-Service показал свою эффективность – рассмотрено около 50 уголовных дел, большинство из которых связано с сексуальным насилием над детьми, свыше 700 обратившихся женщин и детей получили экстренную правовую, психологическую и экспертную помощь. Подготовлен ряд инициатив по обеспечению цифровой безопасности детей, профилактике суицида среди подростков и молодежи.

Вместе с тем, в рамках исполнения поручения Главы государства, озвученного на Третьем Национальном Курултае, Правительством ведется работа по разработке единой программы «Дети Казахстана», направленной на комплексное решение вопросов воспитания традиционных семейных ценностей, защиты и социальной поддержки детей. Программа «Дети Казахстана» призвана ответить на современные вызовы и обеспечить комплексный подход к решению проблем, с которыми сталкиваются дети в стране», —  рассказала Аида Балаева.

Также, в этом году Министерство культуры и информации начало реализацию проекта «Академия родителей». Это обучение для казахстанских отцов и матерей на лучших международных и национальных практиках по воспитанию детей. В скором времени будет запущена специальная онлайн-платформа.

«От лица Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК призываю проявлять больше внимания к своим детям, их интересам и проблемам. Участие в жизни своих детей, искренний интерес к их увлечениям и доверительные беседы — это основа их гармоничного развития и действенная профилактика возможных трагедий. Пусть счастливое и здоровое подрастающее поколение будет самой большой нашей гордостью и истинным показателем благополучия государства!» —  заключила Аида Балаева.

 

#дети #обращение #семья #Аида Балаева #Қазақстан балалары

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