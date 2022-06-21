Международное сотрудничество , Транспорт
Для казахстанцев временно отменили обязательство установки кнопки SOS на ввозимые авто

Совет Евразийской экономической комиссии согласился с предложением Казахстана приостановить до 1 февраля 2023 года требования п.13 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", касающихся обязательств оснащения устройствами/системами вызова экстренных оперативных служб ("кнопка SOS") транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, сообщает Kazpravda.kz.

"От наличия такого требования де факто страдают граждане, которые несут значительные расходы на прохождение оценки процедур соответствия, установку этой "кнопки". Учитывая проблемы с ее изготовлением в принципе, должны еще и найти поставщика. Мы обратились в ЕЭК с предложением временно освободить от обязательства по "кнопке" машины, которые ввозятся частными лицами для личного пользования", - пояснил член Совета ЕЭК от Казахстана - заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Также было принято решение, что право владения, пользования, распоряжения данными автомобилями осуществляется исключительно по законодательству стран в отношении таких транспортных средств.

Сегодня в Минске прошло внеочередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. В частности, было принято решение о снижении ставок ввозных таможенных пошлин и применении тарифных льгот в отношении отдельных видов сельскохозяйственного оборудования, частей и комплектующих для него.

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