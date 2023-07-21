Для комфорта сельчан Свежий выпуск 21 июля 2023 г. 0:35 62 Любовь Доброта, Туркестанская область По 191 проекту из 240, осуществляемых в регионе по программе «Ауыл – Ел бесігі», уже определены подрядчики-победители конкурсов госзакупок и начаты строительно-монтажные работы. Всего на текущий год в рамках программы на объекты, призванные улучшить качество жизни селян, выделен 31 млрд тенге. При этом особое внимание уделено развитию сельской инфраструктуры: ремонту и строительству дорог, объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения. В 163 населенных пунктах предусмотрено осуществить 11 проектов в сфере здравоохранения, 17 – образования, 18 – спорта, 21 – культуры, двух – водоснабжения, 24 – газификации, 22 – электроснабжения. Аким области Дархан Сатыбалды поручил ответственным руководителям управлений и акимам районов и городов эффективно расходовать выделенные государством средства. На аппаратном совещании главой региона был озвучен ряд критических замечаний по поводу исполнения программы «Ауыл – Ел бесігі», и заявлено, что осенью во всех районах пройдут совещания, на которых будет рассмотрена персональная ответственность руководителей, не выполнивших индикативные показатели развития регионов. В минувшем году в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» в Туркестанской области для осуществления 253 проектов в 104 населенных пунктах из бюджета выделено 18 млрд тенге. Построено 164 объекта, при этом создано около 3 500 временных рабочих мест. Крупные переходящие объекты, строительство которых завершается, будут сданы до конца нынешнего года. #здравоохранение #село #программа #строительство #госзакупки #дороги #инфраструктура