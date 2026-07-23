Для комфортного голосования

Выборы
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Мангистауской области продолжается подготовка к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа. В день голосования в регионе будет действовать 267 участков.

Фото Территориальной избирательной комиссии Мангистауской области

Как сообщили в областной территориальной избирательной комиссии, большинство участков – 255 – расположено по мес­ту регистрации граждан. Еще 12 будут работать в местах временного пребывания избирателей: в медицинских учреждениях, воинских частях, на крупных нефтегазовых предприятиях и в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Особое внимание уделено дос­тупности голосования. В этом году в области открыты 11 новых избирательных участков: четыре в Актау, три в Мунайлинском районе, три в Тупкараганском и один в Жанаозене. Кроме того, пересмотрены границы 96 сущест­вующих участков. Один участок в Каракиянском районе, где чис­ло избирателей сократилось до 51 человека, упразднен.

В Мангистауской области зарегистрированы более 452 тыс. избирателей. В настоящее время местные исполнительные органы уточняют списки граждан, которые имеют право участвовать в голосовании. Работают восемь call-центров, интернет-портал «Сайлау Маңғыстау», а также telegram-бот ManSaylauBot, с помощью которых жители могут проверить свои данные и при необходимости обратиться для внесения изменений.

Не позднее 2 августа списки избирателей будут переданы участковым комиссиям, а с 7 августа казахстанцы смогут ознакомиться с ними непосредственно на своих избирательных участках. Если гражданин обнаружит неточности или отсутствие своих данных, он вправе обратиться с заявлением об исправлении ситуации.

Закон также предусматривает возможность проголосовать не по месту регистрации. Если гражданин заранее знает, что в день выборов будет находиться в другом населенном пункте, он может подать заявление о включении в список избирателей по месту фактического пребывания.

С 7 по 22 августа участковые комиссии будут выдавать открепительные удостоверения, позволяющие принять участие в голосовании на другом участке.

Одновременно проходит обу­чение членов комиссий с учетом последних изменений в избирательном законодательстве. За ходом голосования будут следить аккредитованные общественные объединения, представители организаций, зарегистрированных ЦИК, а также доверенные лица политических партий.

Как отмечают в областной территориальной избирательной комиссии, проводимая подготовительная работа направлена на то, чтобы обеспечить избирателям возможность реализовать конституционное право на участие в выборах в максимально удобных условиях.

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