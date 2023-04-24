Для моногородов нужны индивидуальные кредитные программы

Но другое дело – они (власти) могут создать условия для развития. Ведь почему сегодня наши моногорода столкнулись с огромными проблемами? Потому что отсутствуют отдельные кредитные программы, которые должны работать так, чтобы никто другой в них не мог залезть. Как у нас сегодня строится экономика простых вещей? Сначала приняли программу для обрабатывающей промышленности, и в итоге кого только туда не затолкали, даже «купи-продажников»! Но, к примеру, Абайская швейная фабрика не может пользоваться этой программой, потому что она расположена в моногороде. Объясню на пальцах. Фабрику оценивают в полмиллиарда тенге, а банк в качестве залога принимает ее только за 30 милллионов. То есть, получается, в качестве условного кредита я могу взять только эту сумму, тогда как у фабрики оборот сегодня составляет миллиард тенге. И что я сделаю на эти 30 миллионов, если у нас только фонд заработной платы составляет половину от этой суммы?