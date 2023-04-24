Для моногородов нужны индивидуальные кредитные программы

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Нурхан Жумабеков, руководитель Абайской швейной фабрики (Карагандинская область)
В любом месте, тем более если это город, а не поселок, можно развить производство. Но от акима района, области и даже Президента Казахстана это мало зависит. Они не могут заставить предпринимателя восстановить, к примеру, ту же Абайскую швейную фабрику или какое-то другое производство, пока не появится человек, желающий взяться за это и стать драйвером прорывного проекта.