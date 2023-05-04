Для очистки каналов

Десять современных гусеничных, два колесных экскаватора британской компании JCB и японской HITACHI, мощные бульдозеры и другая необходимая техника для очистки оросительных систем пополнили парк ГКП «Туран су». В общей сложности приобретено 17 единиц современных машин на общую сумму 1 млрд тенге.

ГКП «Туран су» занимается очисткой оросительных каналов, от состояния которых зависит эффективное расходование поливной влаги. На необходимость бережного отношения к невосполнимым природным ресурсам на расширенном заседании Правительства обратил внимание Президент страны Касым-Жомарт Токаев, отметив, что обеспечение водной безопасности – задача стратегической важности.

При этом Глава государства поручил Правительству разработать проект нового Водного кодекса, сделав акцент на эффективном управлении водными ресурсами и их защите.

– Актуальность проблемы нехватки воды в мире с каждым годом возрастает, – отметил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на торжест­венной церемонии передачи новой техники ГКП «Туран су». – В нашем регионе сегодня уже ощущается дефицит 210 миллионов кубометров поливной воды. Так давайте же приведем в порядок все оросительные сети и научимся экономить каждую каплю!

Для решения поставленной задачи в области начато строительство ряда объектов водного хозяйства, введены в эксплуатацию два крупных водохранилища. Так, «Кенсай-Коскорган-2» вместимостью 18 млн кубометров позволит дополнительно аккумулировать 34 млн кубометров поливной воды в год. Бетонирование земляного русла протяженнос­тью 59 км магистрального канала «Туркестан» обеспечит ежегодную экономию 60 млн кубометров воды.

Кроме того, разрабатываются проекты строительства водохранилищ «Боралдай» и «Байдибек-ата». Воплощение в жизнь этих проектов позволит обеспечить земледельцев поливной водой.

В области 552 тыс. га орошаемых земель, что составляет четвертую часть от республиканского показателя. Поливной водой их обеспечивают 17 водохранилищ, находящихся в районной коммунальной собственности, три водоразборных узла, три магистральных и 107 внутренних межхозяйственных каналов.

Техническое обслуживание всех этих ирригационных объектов осуществляет предприятие «Туран су». Так что новая высокопроизводительная техника ему очень пригодится. Благодаря своевременной механической очистке улучшится пропускная способность каналов, снизятся потери, повысится уровень обеспеченности поливной водой.

Из общей площади орошаемых земель региона 30% приходится на южную часть области – Жетысайский и Мактааральский районы. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на встрече по вопросу водоснабжения посевных площадей поручил ответственным руководителям держать на строгом и постоянном контроле этот вопрос. Все орошаемые земли южных районов обеспечивает поливной водой трансграничный магистральный канал «Достык», берущий начало в Узбекистане.

В 2011 году в области было завершено строительство по проекту «Машинная подача воды из Шардаринского водохранилища на орошаемые земли Мактааральского района» стоимостью 13,6 млрд тенге.

Кроме того, на 75 тыс. га орошаемых земель Шардаринского, Отрарского районов и города Арыс в соответствии с запросом земледельцев через магистральный канал «Кызылкум» сбрасывается до 50 кубометров поливной воды в секунду. Тем самым сегодня полностью обеспечиваются местные потребности в орошении полей.