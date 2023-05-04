Для очистки каналов

Статьи
403
Любовь Доброта, Туркестанская область

На 1 млрд тенге в Южном Казахстане приобрели технику для очистки оросительных каналов.

фото пресс-службы облакимата

Десять современных гусеничных, два колесных экскаватора британской компании JCB и японской HITACHI, мощные бульдозеры и другая необходимая техника для очистки оросительных систем пополнили парк ГКП «Туран су». В общей сложности приобретено 17 единиц современных машин на общую сумму 1 млрд тенге.

ГКП «Туран су» занимается очисткой оросительных каналов, от состояния которых зависит эффективное расходование поливной влаги. На необходимость бережного отношения к невосполнимым природным ресурсам на расширенном заседании Правительства обратил внимание Президент страны Касым-Жомарт Токаев, отметив, что обеспечение водной безопасности – задача стратегической важности.

При этом Глава государства поручил Правительству разработать проект нового Водного кодекса, сделав акцент на эффективном управлении водными ресурсами и их защите.

– Актуальность проблемы нехватки воды в мире с каждым годом возрастает, – отметил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на торжест­венной церемонии передачи новой техники ГКП «Туран су». – В нашем регионе сегодня уже ощущается дефицит 210 миллионов кубометров поливной воды. Так давайте же приведем в порядок все оросительные сети и научимся экономить каждую каплю!

Для решения поставленной задачи в области начато строительство ряда объектов водного хозяйства, введены в эксплуатацию два крупных водохранилища. Так, «Кенсай-Коскорган-2» вместимостью 18 млн кубометров позволит дополнительно аккумулировать 34 млн кубометров поливной воды в год. Бетонирование земляного русла протяженнос­тью 59 км магистрального канала «Туркестан» обеспечит ежегодную экономию 60 млн кубометров воды.

Кроме того, разрабатываются проекты строительства водохранилищ «Боралдай» и «Байдибек-ата». Воплощение в жизнь этих проектов позволит обеспечить земледельцев поливной водой.

В области 552 тыс. га орошаемых земель, что составляет четвертую часть от республиканского показателя. Поливной водой их обеспечивают 17 водохранилищ, находящихся в районной коммунальной собственности, три водоразборных узла, три магистральных и 107 внутренних межхозяйственных каналов.

Техническое обслуживание всех этих ирригационных объектов осуществляет предприятие «Туран су». Так что новая высокопроизводительная техника ему очень пригодится. Благодаря своевременной механической очистке улучшится пропускная способность каналов, снизятся потери, повысится уровень обеспеченности поливной водой.

Из общей площади орошаемых земель региона 30% приходится на южную часть области – Жетысайский и Мактааральский районы. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на встрече по вопросу водоснабжения посевных площадей поручил ответственным руководителям держать на строгом и постоянном контроле этот вопрос. Все орошаемые земли южных районов обеспечивает поливной водой трансграничный магистральный канал «Достык», берущий начало в Узбекистане.

В 2011 году в области было завершено строительство по проекту «Машинная подача воды из Шардаринского водохранилища на орошаемые земли Мактааральского района» стоимостью 13,6 млрд тенге.

Кроме того, на 75 тыс. га орошаемых земель Шардаринского, Отрарского районов и города Арыс в соответствии с запросом земледельцев через магистральный канал «Кызылкум» сбрасывается до 50 кубометров поливной воды в секунду. Тем самым сегодня полностью обеспечиваются местные потребности в орошении полей.

#оборудование #закуп #водоснабжение #ЮжныйКазахстан #техника

Популярное

Все
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
В мире чудных персонажей
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса

Читайте также

В мире чудных персонажей
АО «KEGOC»: энергосистема Казахстана на пороге кардинальной…
Груз безответственности?
Творчество как выход из одиночества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]