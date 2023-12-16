Для строительства нового футбольного стадиона в Актобе ищут инвестора

Фото: Фото ФК "Актобе"

На брифинге в Астане в Службе центральных коммуникаций аким Асхат Шахаров ответил на вопрос, будут ли в Актобе строить новый стадион, пишет "Диапазон".

Этот вопрос волнует многих фанатов, так как вместимость Центрального стадиона 13 тысяч, а на каждый домашний матч хотят попасть не меньше 50 тысяч болельщиков.

"Мы делали техобследование действующего стадиона, тут сложно будет в рамках реконструкции выполнить стандарты УЕФА, – рассказал Асхат Шахаров. – Поэтому речь идет только о строительстве нового стадиона. Но чтобы это не было нагрузкой на бюджет, мы сейчас ищем на это дело инвестора. Вопрос этот мы обязательно должны решить, потому что к футболу в нашем городе большой интерес, на игры приезжают зрители из других регионов, чтобы прочувствовать футбольную атмосферу".

Центральный стадион построили в Актобе в 1975 году.

Первый матч на нем сыграли местный "Актюбинец" и московский ЦСКА, тот легендарный поединок выиграли гости.