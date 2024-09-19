Дмитрий Малахов назначен председателем Высшего Судебного совета

Ранее он занимал должность председателя Агентства по финансовому мониторингу

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Сенат на пленарном заседании утвердил нового председателя Высшего Судебного Совета Дмитрия Малахова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, согласно Конституции, дача согласия на назначение председателем Высшего Судебного Совета относится к исключительному ведению Сената.

«Главой государства внесено соответствующее представление», - пояснил Ашимбаев.

Представление зачитал помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбай.

«На рассмотрение Сената вносится кандидатура Дмитрия Малахова на должность председателя Высшего Судебного Совета. Дмитрий Малахов ранее возглавлял Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Прошу поддержать», - сказал помощник президента.

Позже, на сайте Акорды был опубликован соответствующий указ.

Ранее Высший Судебный Совет возглавлял Денис Шипп.