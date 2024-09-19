Денис Шипп освобожден от должности указом президента

В 1996 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 1994 года работал в Таможенном управлении и Департаменте финансовой полиции по Северо-Казахстанской области.

Затем, с 2003 года занимал должности судьи Петропавловского городского суда, судьи, председателя специализированного финансового суда города Алматы. С 2012 года являлся председателем апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Костанайского областного суда.

С декабря 2015 года судья Верховного Суда. С июня 2021 года председатель Высшего Судебного Совета.