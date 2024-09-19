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Денис Шипп освобожден от должности указом президента

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Акорда опубликовала соотвествующий указ, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указом главы государства Шипп Денис Алексеевич освобожден от должности председателя Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.

Денис Шипп родился 27 февраля 1968 года.

В 1996 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 1994 года работал в Таможенном управлении и Департаменте финансовой полиции по Северо-Казахстанской области.

Затем, с 2003 года занимал должности судьи Петропавловского городского суда, судьи, председателя специализированного финансового суда города Алматы. С 2012 года являлся председателем апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Костанайского областного суда.   

С декабря 2015 года судья Верховного Суда. С июня 2021 года председатель Высшего Судебного Совета.  

#президент #указ #Денис Шипп

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