Генеральный консул Казахстана в Анталье Куат Канафеев отметил, что представленные фильмы не только отражают национальные ценности, но и способствуют укреплению культурного диалога между Казахстаном и Турцией

По инициативе Генконсульства Казахстана в Анталье при поддержке Министерства культуры и информации и киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова состоялись Дни казахского кино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Турецкой аудитории были представлены художественные фильмы «Ұлы дала таңы», «Жерұйық» и «Қайтадан», раскрывающие ключевые страницы истории Казахстана, духовные ценности и богатство культурного наследия казахского народа. Картины продемонстрировали многогранность современного казахстанского кинематографа и его связь с национальными традициями.

Кинопоказы прошли при широкой аудитории и вызвали живой интерес со стороны представителей официальных, деловых и общественных кругов Антальи, консульского корпуса, казахстанских студентов и соотечественников.

Генеральный консул Казахстана в Анталье Куат Канафеев отметил, что представленные фильмы не только отражают национальные ценности, но и способствуют укреплению культурного диалога между Казахстаном и Турцией, объединенных исторической общностью, духовной близостью и стратегическим партнерством. Особое внимание зрителей привлёк исторический фильм режиссера Акана Сатаева «Ұлы дала таңы», посвящённый эпохе правления хана Касыма – сына хана Жанибека, одного из основателей Казахского ханства.