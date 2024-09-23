Дни культуры Азербайджана пройдут в Казахстане

Международное сотрудничество , Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках мероприятия с 24 по 26 сентября публике представят разнообразную культурную программу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как напомнили в Минкультуры, в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что особую роль в укреплении отношений двух стран играет взаимодействие в области культуры. В ходе этого визита было достигнуто соглашение о проведении взаимных Дней культуры.

Так, с 24 по 26 сентября в Астане пройдут Дни культуры Азербайджана.

24 сентября состоится презентация книги «Физули-530» и этно-джазовый концерт.

25 сентября пройдет подписание меморандума между национальными библиотеками Казахстана и Азербайджана, презентация книги Эльмиры Ахундовой, а также открытие выставки «Жемчужины искусства Азербайджана» и концерт ансамбля танца.

26 сентября будут проведены лекции о современном искусстве Азербайджана и иконографии Томрис.

Главное событие состоится 26 сентября в Национальном музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева. На гала-концерте выступят народные артисты Азербайджана.

В министерстве добавили, что в декабре 2023 года в городе Баку состоялись Дни культуры Казахстана в Азербайджане. 

#культура #программа #Азербайджан

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