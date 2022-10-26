Дни кыргызского кино стартовали в Астане

В Астане стартовали Дни кыргызского кино в Казахстане. Мероприятие проходит в рамках Дней культуры Кыргызстана в Казахстане и продлится до 29 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Государственный центр поддержки национального кино "Kazakh Cinema".

В программе полнометражные художественные фильмы, участники и лауреаты международных кинофестивалей, снятые в последние годы кыргызскими авторами - "Шамбала" Артыкпая Суйундукова, "Дарак ыры" Айбека Дайырбекова, "Көл" Эмиля Атагелдиева и "Акыркы көч" Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу.

Показы будут сопровождаться творческими встречами с авторами картин и актерами, исполнившими главные роли.

В состав кыргызской делегации вошли заслуженный деятель Государственной службы Кыргызской Республики, руководитель делегации – Мукталы Бектеналиев, актеры Өмүрбек Израилов и Насрет Дубашев, режиссер Дастан Жапар уулу, специалисты Департамента кинематографии Кыргызстана и НК "Кыргызфильм".

"Дни кыргызского кино в Казахстане проводятся в целях укрепления культурных связей двух стран, популяризации кыргызского киноискусства за рубежом, а также ознакомления казахского народа с историей, культурой и бытом кыргызского народа посредством кинематографа", - отметили в Kazakh Cinema.

Все показы проходят в кинотеатре Kinopark 7 IMAX Keruen.

Вход свободный.