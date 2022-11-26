До 30 мороза: дыхание Арктики ощутят казахстанцы

Общество

Северный антициклон принес в Казахстан холодный арктический воздух. 

Фото: Kazpravda.kz

Резкое понижение температуры ожидается в Казахстане в выходные, передает Kazpravda.kz.

По данным Казгидромет, в выходные дни на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние Северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом. 

Резкое понижение температуры воздуха произойдет на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны и прекращение осадков. 

С прохождением атмосферных фронтов 26 ноября на востоке, 26-28 ноября на юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде снега, 26 ноября на востоке, 26-27 ноября на юго-востоке – сильный снег. 
По республике ожидаются туман, на востоке, юге и юго-востоке усиление ветра 15-28 м/с, на востоке с метелью, на юге и юго-востоке – гололед.

На западе небольшое понижение температуры воздуха до 5-15 мороза. 

Мороз до 30 градуса обещают синоптики на северо-западе Казахстана. На севере – до 23-36 мороза, в центре до 17-34 мороза, 27-28 ноября на востоке до 27-38 мороза, 27-28 ноября понижение температуры воздуха на юге, юго-востоке до 5-15, в горных районах 15-20 мороза.

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