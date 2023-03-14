До 31,6 трлн тенге вырос объем депозитов казахстанцев за год

Кредитование экономики за год увеличилось на 23,3% до 22,8 трлн тенге.

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Депозиты населения Казахстана выросли за год на 21,5% до 31,6 трлн тенге. Банковские активы в 2022 году выросли на 18,4% и достигли 44,6 трлн тенге. Такие данные привели в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, кредитование экономики за год увеличилось на 23,3% до 22,8 трлн тенге. Доля активов банков к ВВП по состоянию на 1 января 2023 года составила 46,2%.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подводя итоги прошедшего года, участники банковского рынка отметили, что сектор сохранил устойчивость и показал рост по всем основным показателям, несмотря на то, что на фоне геополитической нестабильности и макроэкономических изменений, неоднократно подвергался шокам.

«Агентством будет совершенствоваться надзорная модель SREP, внедряться индивидуальная надзорная надбавка на капитал банков, оптимизироваться процедура лицензирования банковской деятельности, разрабатываться требования к цифровым платформам для купли-продажи стрессовых активов и поэтапному внедрению принципов ESG в стратегии и бизнес-модели банков», - говорится в сообщении.

Кроме того, АРФР планирует предоставить банкам технико-методологическую поддержку по проблемным вопросам, выявленным AQR среди десятков крупнейших банков страны, на долю которых приходится 71% от активов банков и 72% от совокупного ссудного портфеля.