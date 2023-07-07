До 42 градусов: синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре сегодня, 7 июля

Жара до 42 градусов прогнозируется в некоторых регионах Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет» .

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С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняются дожди, на севере, юго-востоке страны сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

По республике ожидается усиление ветра. А на западе, в центре республики с отрогом Северо-западного антициклона – погода без осадков.

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангыстауской, на юге Костанайской областей сохраняется сильная жара. На юге Атырауской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, на юге Атырауской, Улытауской, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Жетысуской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Жетысу, на севере, западе Алматинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на северо-западе, юге Абайской, на севере, юге, востоке Акмолинской, на юго-западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской, на севере Павлодарской областей ожидается высокая пожарная опасность.