До 49 матчей продлилась беспроигрышная серия немецкого «Байера» в Европе

«Аспириновые» вышли в финал еврокубка впервые с 2002 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: bayer04.de

Вчера в ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Байер» из Леверкузена принимал итальянскую «Рому».

К 82-й минуте хозяева поля проигрывали «волкам» со счетом 0:2 после двух реализованных гостями пенальти, и казалось 48-матчевая беспроигрышная серия немецкой команды прервется, однако всё перевернул курьезный автогол защитника итальянцев Джанлуки Манчини и счет стал 1:2.

После забитого мяча «Аспириновые» усилили натиск на ворота соперника и на 97-й минуте хорватский защитник хозяев Йосип Станишич установил равновесие - 2:2.

Учитывая гостевую победу в первом полуфинальном матче в Риме со счетом 2:0, по сумме двух встреч немецкий клуб прошёл «Рому» и вышел в финал Лиги Европы.

Таким образом, «Байер» продлил беспроигрышную серию до 49 матчей. В нынешнем сезоне подопечные Хаби Алонсо не имеют ни одного поражения.

Клуб из Германии установил новый европейский рекорд, превзойдя достижение португальской «Бенфики», которая не проигрывала 48 матчей кряду с 1963 по 1965 годы.

В финале Лиги Европы «Байер» сыграет с другим итальянским клубом «Аталантой». Встреча состоится 22 мая в Дублине (Ирландия).