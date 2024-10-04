До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

Правила дорожного движения и некоторые принципы ДД поменяют в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

4 октября 2024 года был опубликован закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности». Другой закон содержит сопутствующие поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за нарушение новых норм.

Оба закона будут введены в действие по истечении 60 календарных дней после дня их первого официального опубликования, то есть 4 декабря 2024 года. Однако некоторые нормы – отлагательные, и вступят в силу только через 6 месяцев, 5 апреля 2025 года.

В определение «Мопед» были внесены поправки (в пп. 41) статьи 1 Закона РК «О дорожном движении»), и теперь оно звучит так:

«Мопед – двух- или трехколесное механическое транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час. К мопедам приравниваются мокики, скутеры и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками».

Какие это повлечет юридические последствия?

Все мопеды, в том числе и с электродвигателями (для которых раньше и названия-то не было), отнесут к категории механических транспортных средств, которую сейчас мопеды «до 50» как раз не входят. Изменение в пп. 2) пункта 1 статьи 64 Закона. А значит, они будут должны:

  • проходить обязательную регистрацию ТС в уполномоченном органе с выдачей соответствующих документов и номерных знаков – ГРНЗ;
  • получать водительское удостоверение категории А1 (при этом категория А1 будет автоматически присваиваться водителям категорий А, В и С, без необходимости дополнительного обучения);
  • проходить ежегодный техосмотр;
  • оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Но, повторимся, норма отлагательная. Она вступит в силу не по общему правилу – через 60 дней после опубликования, а по истечении 6 месяцев.

Это связано с рисками из-за большого количества (говорят о 80 тысячах, но это очень приблизительная цифра) уже завезенных в Казахстан мопедов, которым одномоментно – с 5 апреля 2024 года – потребуется регистрация. Так вот, чтобы не допустить организационный коллапс при одномоментном наплыве владельцев мопедов в уполномоченный орган, им дается время для «легализации» завезенного транспорта.

После чего мопеды без номеров окажутся вне закона. То же касается и водительских удостоверений. У водителей есть полгода для решения вопроса с их получением.

#ПДД #мопед #номерные знаки

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