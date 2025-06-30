С 1 июля в Казахстане вступают в силу обновленные требования к качеству асфальтобетонных смесей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Изменения внесены в национальный стандарт СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон» и направлены на повышение надежности дорожной инфраструктуры и снижение эксплуатационных рисков,

Разработчиком обновлённого стандарта выступил Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ). Испытания и научные исследования, легшие в основу изменений, проводились учеными и специалистами Института с учётом реальных условий эксплуатации дорог и актуальных международных требований.

Из стандарта официально исключается показатель водонасыщения переформованных образцов асфальтобетона.

«Решение основано на результатах лабораторных исследований, которые показали, что при повторном формовании асфальтобетонных образцов происходит интенсивное дробление щебня - до 18% при стандартном уплотнении. Это влияет на структуру материала и искажает результаты испытаний, делая показатель водонасыщения нерелевантным», - отметили в «КаздорНИИ».

Обновление стандарта является важным шаг к объективной системе контроля качества и повышению эффективности дорожного строительства. Для подрядчиков и производителей это означает внедрение современных методов контроля, адаптированных к реальным условиям; минимизацию рисков некорректных испытаний; чёткие и предсказуемые технические требования; сокращение затрат за счёт повышения надёжности дорожного покрытия.

Дополнительные изменения включают в себя пересмотр температурного режима укладки смеси; уточнение по коэффициенту уплотнения; конкретизацию требований к сцеплению каменного материала с битумом; расширение области применения смесей на аэродромы, городские улицы, промышленные объекты.

Как подчеркивают специалисты, разработка и пересмотр таких нормативов требует обязательного участия профильных научных институтов, использования инструментальных испытаний и комплексных исследований. Такой подход позволяет обеспечить не только соответствие международным требованиям, но и учитывать специфические климатические и эксплуатационные условия Казахстана в реальном времени.