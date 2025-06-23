Как проинформировали в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в регионе реализуют 72 дорожных проекта общей протяженностью более 1 050 километров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: РСК области

Работы охватят 45 населенных пунктов. По завершении всех этапов строительства и ремонта 82% дорог области будут находиться в хорошем и удовлетворительном состоянии.

На реконструкцию и новое строительство автодорог выделено свыше 15 млрд тенге. На ямочный ремонт предусмотрено более 78 млн тенге. Еще 2,25 млрд направят на средний ремонт.

По данным Бюро национальной статистики, за январь-май 2025 года в Атырауской области выполнено строительных работ на сумму свыше 152 млрд тенге. Это примерно 8% от республиканского объема. По сравнению с тем же периодом прошлого года строительная активность в стране выросла. Однако специалисты уточняют, структура этих работ изменилась. Если в 2024 году завершались крупные инфраструктурные объекты, то сейчас акцент смещается в сторону планового ремонта, восстановления и реконструкции.

В Атырауской области дорожное направление остается приоритетным - усилия направлены как на городские улицы, так и на транспортные артерии в сельских округах.