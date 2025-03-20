До Дня Победы осталось 50 дней

Военное дело
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С 29 января в войсках правопорядка проходит масштабная Акция «100 дней до Победы», направленная на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма. Сегодня, 20 марта, пройдено уже полпути – до 9 Мая остаётся 50 дней, и гвардейцы продолжают активную работу, вовлекая в неё школьников, ветеранов и гражданское общество

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Военнослужащие Национальной гвардии проводят встречи со школьниками, рассказывая о подвигах героев и важности военной службы. К примеру, в 37-й школе они встретились с учащимися, поделились историями о героическом прошлом страны и ответили на вопросы ребят. Эти встречи помогают подрастающему поколению осознать значимость патриотизма и воинского долга.

Особое внимание уделяется ветеранам, которые окружены заботой и вниманием. Гвардейцы регулярно посещают фронтовиков, оказывают им помощь, выражают благодарность за их подвиг и героизм. По всей республике проходят торжественные церемонии возложения цветов, памятные акции и личные встречи с героями. Одним из ярких событий стало участие военнослужащих в театрализованном спектакле «Алия», посвящённом подвигу Алии Молдагуловой.

Параллельно идёт активная подготовка к Параду Победы. Гвардейцы оттачивают строевую выучку, чтобы достойно представить Национальную гвардию в одном из главных событий года. А также военнослужащие в составе сводного оркестра силовых структур РК музыкально сопроводят Парад Победы в Астане.

Кроме того, военно-патриотическая работа охватывает и гражданское общество. В общественных местах и торговых центрах проходят концерты, выставки и интерактивные мероприятия, где каждый может прикоснуться к истории, узнать больше о героизме казахстанцев и силе народного единства.

Каждый день Акции «100 дней до Победы» приближает нас к великой дате, напоминая о подвиге, который нельзя забывать. Гвардейцы продолжают эту важную миссию, вдохновляя молодёжь и общество на сохранение памяти о героях.

#Нацгвардия #парад #ДеньПобеды

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