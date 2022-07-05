До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане

Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что не все шахтеры хотят снижения пенсионного возраста, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Самая тяжелая работа у шахтеров. Я спускался в шахту не раз, встречался с ними. На самом деле, это тяжелый труд. Но я вам хочу сказать, что не все шахтеры хотят (снижения пенсионного возраста – прим. авт.), потому что подземные работы – это высокие заработные платы для них. Никто не хочет лишаться этих денег. Разные предложения поступают, кто-то предлагает снижать, кто-то предлагает оставить. Они хотят иметь высокую заработную плату. Здоровье и физические данные разные. У кого здоровье не позволяет, выходят на надземные работы», – заявил Тугжанов.

В целом, по его словам, Правительство рассматривает вопрос пересмотра возраста выхода на пенсию в сторону снижения.

«Я вам конкретно отвечаю как заместитель Премьер-министра, курирующий именно этот вопрос. Этим вопросом лично я занимаюсь, не вице-министры, курирующие финансы. Рабочая группа создана, рабочая группа ведет соответствующую работу в рамках разработки Социального кодекса. Поэтому вопрос обсуждается. Идут встречи с разными группами, в том числе с теми, кто инициировал этот вопрос. В этом году будет принят Социальный кодекс. Вы получите абсолютно ясный ответ. Это вопрос не одного дня. Я вам говорю, что до конца года будет принято решение. И летом, и осенью будем обсуждать», – резюмировал Тугжанов.