До миллиона тенге платят казахстанцы за организацию похорон родных
До миллиона тенге платят казахстанцы за организацию похорон родных. Эти деньги идут мимо кассы – напрямую работникам кладбищ, считают в полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.
Так, дополнительную плату за услуги погребения требовали на одном из кладбищ Алматы. С "нечистоплотными" ритуальщиками столкнулись сразу восемь горожан. На факты вымогательства они пожаловались в полицию. В результате задержаны двое сотрудников.
Помимо установленной стоимости с каждого "клиента" они брали минимум семьдесят тысяч тенге. Некоторые убитые горем алматинцы за дополнительную услугу отдали миллион тенге, отметили стражи порядка. Чеки при этом им не выдавали. Как признались задержанные, деньги они брали за ускорение процесса захоронения.
Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество". По ней теперь уже бывшим работникам кладбища может грозить до семи лет лишения свободы.
"Решили поживиться на горе других людей. Это мужчины 1968 и 1965 годов рождения. Не сказать, что молодые, что ветер в голове, нет. Это вполне взрослые люди, которые отдают отчет своим действиям. По окончанию расследования дело будет направлено в суд для оглашения приговора", – сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.