Общество
До миллиона тенге платят казахстанцы за организацию похорон родных
До миллиона тенге платят казахстанцы за организацию похорон родных. Эти деньги идут мимо кассы – напрямую работникам кладбищ, считают в полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.     

Так, дополнительную плату за услуги погребения требовали на одном из кладбищ Алматы. С "нечистоплотными" ритуальщиками столкнулись сразу восемь горожан. На факты вымогательства они пожаловались в полицию. В результате задержаны двое сотрудников.

Помимо установленной стоимости с каждого "клиента" они брали минимум семьдесят тысяч тенге. Некоторые убитые горем алматинцы за дополнительную услугу отдали миллион тенге, отметили стражи порядка. Чеки при этом им не выдавали. Как признались задержанные, деньги они брали за ускорение процесса захоронения.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество". По ней теперь уже бывшим работникам кладбища может грозить до семи лет лишения свободы.

"Решили поживиться на горе других людей. Это мужчины 1968 и 1965 годов рождения. Не сказать, что молодые, что ветер в голове, нет. Это вполне взрослые люди, которые отдают отчет своим действиям. По окончанию расследования дело будет направлено в суд для оглашения приговора", – сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек. 


Популярное

Все
Наркомания заметно помолодела в Казахстане. В чем причина?
Ни шагу назад!
Высшие ценности государства
Два в одном
Прозвали Комбинашкой
Играет Катя на домбре
Медиаизмерения в новой реальности
Сражения под сенью «Байтерека»
«Не дождетесь»…
Без халтуры
Предотвратить вывод капитала
Право на помощь
Акцизы повышены
Тренд на хозяйственность
Делиться прибылью с народом
Настоящие парни
Выявлять и предупреждать
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Души порывы
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Тяжкий груз сирийской войны
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Общество
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Общество
Наркомания заметно помолодела в Казахстане. В чем причина?
Общество
Аким Жезказгана покинул свой пост
Общество
100 тысяч тонн сахара дополнительно запросил Казахстан у др…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]