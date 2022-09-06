Общество
Добро не забывается
Любовь Доброта, Туркестанская область

Деньги и самое необходимое собирают южане для пострадавших от пожаров костанайцев, памятуя, как в свое время они поддержали попавших в беду жителей Арыса и Мактаарала.

Первые десятки тонн гуманитарной помощи собрали жители Южного Казахстана для погорельцев из Костанайской облас­ти уже в минувшие выходные, практически сразу, как стало известно о масштабах стихийного бедствия. В пункты сбора люди несут продукты питания, одежду, постельные принадлежности, средства гигиены.

В области открыто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи: в областном молодежном ресурсном центре, коворкинг-центре молодежного крыла «Jastar ruhy» при Туркестанском городском филиале партии «АMANAT», штабе общественного фонда «Красный полумесяц», в бывшем здании областного акимата в Шымкенте, где располагается представительство Туркестанской области. К сбору помощи подключились филиалы Ассамблеи народа Казахстана, городские и районные молодежные ресурсные центры.

Государственные служащие перечислили однодневную зарплату, финансовую помощь оказывают и бизнесмены. За пару дней уже собрано более 70 млн тенге. Одним из первых откликнулся депутат Туркестанского городского маслихата Нурсултан Жусипбаев, уже в воскресенье передавший для костанайцев тонну муки.

В Мактааральском районе всю ночь с воскресенья на понедельник шел сбор гуманитарной помощи. К утру грузовик с 23 тоннами самого необходимого уже был готов отправиться в дорогу.

– Когда мактааральцы пострадали от наводнения, нам помогали все казахстанцы, в том числе и жители Костанайской области, – так прокомментировал активность, с которой включились в акцию по сбору помощи жители Макта­арала, заместитель акима района Нурбол Саттаров. – Сегодня мы одними из первых направляем гуманитарную помощь, чтобы разделить беду, случившуюся с нашими соотечественниками. Только объединившись, мы сможем справиться с трудностями.

Не остались в стороне и жители Арыса, которым точно так же помогала вся страна. Для отправки готовы три тонны муки, постельные принадлежности, рассчитанные на 100 человек, тонна макаронных изделий, около 500 литров растительного масла, 10 тонн питьевой воды, по тонне картофеля и моркови, три тонны лука, грузовик дынь, полтонны капусты, средства гигиены.

В понедельник вечером караван из пяти грузовых автомобилей отправился в путь. Вся собранная гуманитарная помощь поступит к погорельцам в ближайшие двое суток, учитывая расстояние почти в 1 700 км.

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