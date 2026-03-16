Добрым делам посвящен и второй день декады Наурызнама – Қайырымдылық күні. Обновленной традицией становится возможность поблагодарить тех людей и организации, для которых помощь другим стала частью ежедневной жизни.

Один из таких проектов – Дом мамы. Многие знают его как мес­то, где женщины с детьми или в положении, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить временный кров и поддержку. Однако деятельность проекта гораздо шире, и его команда ведет большую работу далеко за пределами самого дома, помогая семьям по всей Павлодарской области.

– Наша основная цель – профилактика сиротства. Но, к сожалению, в стране уже множество детей, живущих в государственных организациях. Например, только в Павлодарской области их 427! По этому показателю регион занимает третье место в стране. В поисках новых решений мы запустили свой пилотный проект по сокращению числа воспитанников таких учреждений. Да, у них есть еда, одежда, крыша над головой, но нет семьи. Я провела свой анализ: из 20 выпускников детских домов, которых знала лично, шестеро не дожили до 25 лет. В нашем Доме мамы трое из восьми подопечных – сироты. Страна живет в мирное время, нет ни войны, ни голода, поэтому взрослому обществу должно быть стыдно за то, что дети продолжают рас­ти не в семьях, – рассказывает координатор павлодарского Дома мамы Салтанат Сипатилова.

Первым шагом проекта был большой круглый стол с учас­тием заместителей акимов всех районов области, где обсуждали, как объединить усилия, чтобы как можно больше детей могли рас­ти в семьях.

– Мы понимаем, что в городах устроить ребенка в семью зачастую сложнее. Одна из причин – существующие требования к жилищным условиям: нормы по количеству квадратных мет­ров на человека не каждая семья может выполнить. Поэтому особое внимание предложили обратить на сельские населенные пункты. Местные власти знают всех сельчан. Возможно, где-то есть большие пус­тующие дома. Возможно, есть семьи, которые уже вырас­тили старших детей, а теперь живут, например, с одним ребенком. При этом у таких людей еще есть силы, здоровье и желание заботиться о детях. И речь не идет обязательно о сос­тоятельных семьях. Это могут быть учителя, водители, люди, которые держат хозяйство или занимаются животноводством.

Мы уверены, что в селах есть семьи, которые могли бы принять ребенка, но просто не знают о такой возможности и не владеют информацией о формах семейного устройства, о государственной поддержке. Важно подчеркнуть и моральную сторону вопроса: возможность внести личный вклад в решение проблемы социального сиротства, – продолжает Салтанат Сипатилова.

После этого команда фонда выезжала непосредственно в райо­ны, чтобы проводить встречи на местах и подробно рассказывать, какие существуют формы устройства детей в семьи, какую поддержку предоставляет государство и какую помощь может оказать сам фонд. Сотрудники Дома мамы готовы буквально за руку сопровождать семьи на всех этапах: помочь разобраться с оформлением и сбором докумен­тов, с государственными сервисами и электронными базами данных и так далее.

Отдельное направление работы Дома мамы связано с поддержкой уже существующих приемных семей. Для них фонд организует встречи и создает площадки для общения по принципу «равные – равным». Здесь приемные родители могут поделиться опытом, получить психологическую поддержку и просто почувствовать, что они не одни. Также проводятся обучающие тренинги для педагогов и школьных специалистов. Один из новых тренингов называется «В класс пришел приемный ребенок», он помогает учителям лучше понимать особенности детей с разным непростым жизненным опытом.

Дом мамы – организация, которая давно завоевала доверие общества, а потому вокруг этого фонда появляются и новые благотворительные инициативы. Например, давним другом и спонсором женщин, живущих в Доме мамы, стал Альянс женских сил региона во главе с депутатом Раушан Даумовой.

– В конце прошлого года альянс был в числе организаторов большого форума стоматологов, и одна из предпринимательниц – руководитель AQBET Dental Clinic Марал Бошанова предложила запустить проект по преображению наших мамочек. Ее инициативу поддержали еще четыре стоматологии – Premier, Zhuma Dent, Onedent и Aziadent. И началось полное лечение для одной приемной мамы, двух мам особенных деток и восьми наших подопечных. Женщины с трудом поверили в то, что дорогостоящее лечение, которое обычно стоит сотни тысяч тенге, проводится полностью за счет благотворителей. Представляете, одной из мамочек нужно было вылечить 25 зубов! Откровенно говоря, женщины прежде и не знали, что бывает такой сервис, такая забота, – отмечает Салтанат Сипатилова.

После завершения стоматологического этапа преобразить участниц проекта помогут стилисты и мастера индустрии красоты, а партнеры проекта подарят одежду и устроят небольшой праздничный прием.

Сейчас в Доме мамы также готовятся к празднованию Наурыза. По традиции сюда приходят гости из Совета матерей АНК, которые знакомят женщин с казахскими обрядами. Мамам рассказывают о смысле праздника, они вместе готовят национальные блюда и собираются за общим столом. Такие встречи становятся еще одним напоминанием о том, что даже в непростой жизненной ситуации человек не должен оставаться один. А значит, у каждой истории обязательно может быть счастливое продолжение.