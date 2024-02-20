Догнать и лидировать

Экономика
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Глава государства держит на контроле ситуацию на Карагандинском металлургическом комбинате и шахтах, которые в конце 2023 года перешли под управление отечественного инвестора.

фото пресс-службы Qarmet

Им стала компания Qarmet, которая, по мнению отраслевых экспертов, имеет все шансы к 2028 году занять позицию одного из крупнейших производителей стали в Центральной Азии и СНГ.

Выступая 7 февраля на расширенном заседании Правительства, Касым-Жомарт Токаев поставил задачу не только обеспечить безаварийную работу промышленных предприятий, но и наладить выпуск новой продукции. В первую очередь это инженерные марки стали, в которых нуж­дается отечественное машиностроение, включая автосборочные заводы. Президент при этом отметил, что Карметкомбинат должен вернуть себе статус одного из металлургических лидеров СНГ.

Действительно, у комбината есть все шансы выбраться из долговой ямы, в которую его загнал иностранный инвестор – компания «АрселорМиттал Темиртау».

К сожалению, прошедший год предприя­тие отработало с убытками. Теперь же новый владелец намерен выправить ситуа­цию. Планируется, что на первом этапе инвестор вложит в предприятие 1,3 млрд долларов. Эти деньги направят на модернизацию оборудования, внедрение современных производственных технологий и улучшение промышленной безопасности.

Улучшать производственную ситуацию будут во всех трех департаментах компании Qarmet – стальном, угольном и железорудном.

Что касается металлургического комбината, то здесь начнется строительство комплекса по производству металла с покрытием и двух новых коксовых батарей. Они будут производить около 1,5 млн тонн кокса в год. Это в три раза больше того объе­ма, который выдают действующие сейчас шесть коксовых батарей.

В компании Qarmet отмечают, что у предприятия есть потенциал для выпуска новых марок стали, которые используются в химической, нефтяной, судостроительной и автомобильной промышленности. Для Карагандинской области это особенно актуально, поскольку здесь дислоцируется автобусный завод QazTehna, а также планируется запуск производства грузовиков.

Если говорить об угольном департаменте компании Qarmet, то здесь начнется модернизация центральной обогатительной фаб­рики «Восточная». Это позволит серьезно увеличить производительность предприя­тия по выпуску угольного концентрата.

Вместе тем планируется начать восстановление шахт «Казахстанская» и имени Костенко. Напомним, в 2023 году здесь произошли аварии, в которых в общей сложности погиб 51 горняк. Работа обоих предприятий была приостановлена.

Отметим, что компания Qarmet направит инвестиции на повышение промышленной безопасности. Шахты угольного департамента будут оснащены системой позиционирования. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать дислокацию работников и в случае ЧП извещать их об экстренной эвакуации. Сейчас эта система действует только на двух предприятиях – на шахтах имени Кузембаева и «Казахстанской».

– Мы закупим пять комплектов системы позиционирования, – сообщил директор угольного департамента АО «Qarmet» Джакан Мухамеджанов. – Внедрение технологии будет осуществлено на всех наших шахтах. Оно начнется с шахты имени Ленина.

Надо сказать, что отечественный инвес­тор наметил для себя новое приоритетное направление – углехимию – и будет осуществлять глубокую переработку угля с выпуском полезных товаров и сырьевых материалов. Каких именно, в компании не уточняют. Однако здешние специалисты уверены: новые подходы придадут серьезный импульс развитию Карагандинского угольного бассейна. Поскольку сейчас каменное топливо используется только в двух целях – для отопления и производства металлургического кокса.

В железорудном департаменте тоже грядут перемены. Намечается строительство горно-обогатительного комбината в поселке Жанаарка Карагандинской области. Кроме того, будет открыто производство марганцевого концентрата и комплекса дефосфоризации. Последний будет дис­лоцироваться в городе Лисаковске Костанайской области.

Комплексный подход к работе и крупные инвестиции позволят увеличить объемы выпускаемого сырья. К 2028 году АО «Qarmet» собирается повысить объемы производства стали на 64% – до 5 млн тонн, железорудного концентрата – на 88%, до 5 млн тонн, и добычи угля – на 47%, до 9 млн тонн в год.

Акционер компании Андрей Лаврентьев намерен выполнить поручение Главы государства и сделать Карметкомбинат одним из лидеров черной металлургии Средней Азии и СНГ.

– Государство определило вхождение отечественного инвестора. Он – это все мы, – отмечает Андрей Лаврентьев. – Ведь инвестиции – не просто финансы или мое персональное желание. Инвестиции – наше время, наше общее стремление и совместная работа. У нас есть большой шанс показать свою зрелость и вывести компанию в лидеры промышленной индустрии республики.

Новый инвестор намерен действовать в интересах своих работников и не забывать о социальной ответственности перед жителями тех городов, где действуют его предприятия. С 1 января 2024 года компания повысила зарплаты работников на 16%. Кроме того, она готова участвовать в осуществлении программ развития моногородов Сарани, Шахтинска и Абая, а также не отказывается восстановить трамвайный парк в Темиртау.

#Караганда #контроль #шахты #QARMET #металлургический комбинат

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