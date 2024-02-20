Догнать и лидировать Экономика 20 февраля 2024 г. 7:00 11 Елена Ульянкина, Карагандинская область Глава государства держит на контроле ситуацию на Карагандинском металлургическом комбинате и шахтах, которые в конце 2023 года перешли под управление отечественного инвестора. фото пресс-службы Qarmet Им стала компания Qarmet, которая, по мнению отраслевых экспертов, имеет все шансы к 2028 году занять позицию одного из крупнейших производителей стали в Центральной Азии и СНГ. Выступая 7 февраля на расширенном заседании Правительства, Касым-Жомарт Токаев поставил задачу не только обеспечить безаварийную работу промышленных предприятий, но и наладить выпуск новой продукции. В первую очередь это инженерные марки стали, в которых нуждается отечественное машиностроение, включая автосборочные заводы. Президент при этом отметил, что Карметкомбинат должен вернуть себе статус одного из металлургических лидеров СНГ. Действительно, у комбината есть все шансы выбраться из долговой ямы, в которую его загнал иностранный инвестор – компания «АрселорМиттал Темиртау». К сожалению, прошедший год предприятие отработало с убытками. Теперь же новый владелец намерен выправить ситуацию. Планируется, что на первом этапе инвестор вложит в предприятие 1,3 млрд долларов. Эти деньги направят на модернизацию оборудования, внедрение современных производственных технологий и улучшение промышленной безопасности. Улучшать производственную ситуацию будут во всех трех департаментах компании Qarmet – стальном, угольном и железорудном. Что касается металлургического комбината, то здесь начнется строительство комплекса по производству металла с покрытием и двух новых коксовых батарей. Они будут производить около 1,5 млн тонн кокса в год. Это в три раза больше того объема, который выдают действующие сейчас шесть коксовых батарей. В компании Qarmet отмечают, что у предприятия есть потенциал для выпуска новых марок стали, которые используются в химической, нефтяной, судостроительной и автомобильной промышленности. Для Карагандинской области это особенно актуально, поскольку здесь дислоцируется автобусный завод QazTehna, а также планируется запуск производства грузовиков. Если говорить об угольном департаменте компании Qarmet, то здесь начнется модернизация центральной обогатительной фабрики «Восточная». Это позволит серьезно увеличить производительность предприятия по выпуску угольного концентрата. Вместе тем планируется начать восстановление шахт «Казахстанская» и имени Костенко. Напомним, в 2023 году здесь произошли аварии, в которых в общей сложности погиб 51 горняк. Работа обоих предприятий была приостановлена. Отметим, что компания Qarmet направит инвестиции на повышение промышленной безопасности. Шахты угольного департамента будут оснащены системой позиционирования. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать дислокацию работников и в случае ЧП извещать их об экстренной эвакуации. Сейчас эта система действует только на двух предприятиях – на шахтах имени Кузембаева и «Казахстанской». – Мы закупим пять комплектов системы позиционирования, – сообщил директор угольного департамента АО «Qarmet» Джакан Мухамеджанов. – Внедрение технологии будет осуществлено на всех наших шахтах. Оно начнется с шахты имени Ленина. Надо сказать, что отечественный инвестор наметил для себя новое приоритетное направление – углехимию – и будет осуществлять глубокую переработку угля с выпуском полезных товаров и сырьевых материалов. Каких именно, в компании не уточняют. Однако здешние специалисты уверены: новые подходы придадут серьезный импульс развитию Карагандинского угольного бассейна. Поскольку сейчас каменное топливо используется только в двух целях – для отопления и производства металлургического кокса. В железорудном департаменте тоже грядут перемены. Намечается строительство горно-обогатительного комбината в поселке Жанаарка Карагандинской области. Кроме того, будет открыто производство марганцевого концентрата и комплекса дефосфоризации. Последний будет дислоцироваться в городе Лисаковске Костанайской области. Комплексный подход к работе и крупные инвестиции позволят увеличить объемы выпускаемого сырья. К 2028 году АО «Qarmet» собирается повысить объемы производства стали на 64% – до 5 млн тонн, железорудного концентрата – на 88%, до 5 млн тонн, и добычи угля – на 47%, до 9 млн тонн в год. Акционер компании Андрей Лаврентьев намерен выполнить поручение Главы государства и сделать Карметкомбинат одним из лидеров черной металлургии Средней Азии и СНГ. – Государство определило вхождение отечественного инвестора. Он – это все мы, – отмечает Андрей Лаврентьев. – Ведь инвестиции – не просто финансы или мое персональное желание. Инвестиции – наше время, наше общее стремление и совместная работа. У нас есть большой шанс показать свою зрелость и вывести компанию в лидеры промышленной индустрии республики. Новый инвестор намерен действовать в интересах своих работников и не забывать о социальной ответственности перед жителями тех городов, где действуют его предприятия. С 1 января 2024 года компания повысила зарплаты работников на 16%. Кроме того, она готова участвовать в осуществлении программ развития моногородов Сарани, Шахтинска и Абая, а также не отказывается восстановить трамвайный парк в Темиртау. #Караганда #контроль #шахты #QARMET #металлургический комбинат