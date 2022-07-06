Документы передали дух эпохи

С тех пор как столица была перенесена из Алматы в Акмолу, прошло четверть века. В канун 25-летия столицы Государственный архив города Нур-Султана воссоздал малоизвестные страницы ее становления в научно-популярном издании

«Ел-Орда – символ независимости».

Подобные издания, основанные на архивных материалах, всегда имеют особую ценность, поскольку позволяют объективно передать дух прошедшей эпохи, понять надежды и устремления людей. Об этом мы беседуем с одним из авторов книги – Газизой Исахан, руководителем научно-исследовательского отдела Государственного архива столицы. Ее соавторами стали доктор педагогических наук, профессор Тлеугали Кишкашбаев, кандидат исторических наук, ассоциированный профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Кулпаш Илья­сова, кандидат исторических наук, в. н. с. Института истории государства Сауле Багдатова, фотограф Шукир Шахай.

Наш разговор сразу же переходит к обсуждению представленных в книге документов.

Накануне переноса

Читаем, к примеру, материалы из печатных СМИ. Главный редактор городской газеты «Вечерний Целиноград» Александр Придьма пишет осенью 1990 года: городу исполнилось 160 лет (считая от основания укрепления Акмола в 1830 году – Ред.), его жители строили дома и прокладывали дороги, город был не только административной столицей целинного края, но и ее культурным и научным центром.

А вот и символы перемен: на первой странице газеты «Ақмола ақиқаты», вышедшей в свет 13 октября 1990 года, опубликована статья, обращенная к читателям – «Армысың оқырман!». В ней говорится о появлении еще одного печатного издания на казахском языке в качестве официального информационного источника города Целинограда.

Редактором нового издания был назначен молодой журналист Целиноградского областного телевидения Кенже Жумагулов, его кандидатуру поддержал руководитель города Аманжол Булекпаев. Деятельность Жумагулова привлекала внимание активной позицией, он обращался к наиболее актуальным проблемам, информировал население о важных событиях, происходящих в стране и мире.

Горожане бурно обсуждали появление в названии газеты прежнего названия города «Акмола», при этом Жумагулов утверждал: «Рано или поздно городу будет возвращено историческое название, так как местность издавна носила название Акмола».

В газетных материалах тогда часто затрагивались социально-экономические темы, волновавшие жителей Целинограда, ставшего вскоре Акмолой. Говорили, например, о пенсионерах, на глазах которых рушились старые идеалы и создавались новые, не всегда понятные, а чаще отвергаемые ими. И не тотальный дефицит, отсутствие нормального питания и безденежье огорчали стариков 90-х, а то, что менялась жизнь: то, что вчера было важным и нужным, сегодня утрачивало значение… Наступившие 90-е были действительно непростыми в истории страны и города.

Депутаты городского совета все чаще затрагивали вопросы о введении талонной системы на продовольственные товары: «Люди запасаются впрок. С прилавков магазинов буквально сметаются соль и спички, ткани и швейные изделия, обувь и бытовая техника, все виды продуктов. К величайшему нашему сожалению, докатилась эта волна и до нашего города. Нестабильность поставок продуктов и товаров побуждает и нас предпринимать подобные мероприятия…»

В поисках истоков

Последовавший перенос столицы не только существенно улучшил социально-экономическую ситуацию в городе, но и вызвал широчайшую волну общественного интереса к историческим истокам Акмолы.

На начальном этапе восполняли пробелы в знаниях периодические издания. Так, газета «Казахстанская правда», не ограничиваясь новостями, открыла ежемесячный спецвыпуск-вкладыш «Акмола: вести северной столицы», новую руб­рику «Исторический ракурс», опубликовала цикл статей по истории Акмолы: «Основатели Акмолинска», «Кто жил в Акмоле 100 лет назад».

Исследователь столичной истории Алдан Смайыл подчеркивал, что столица без исторического корня выглядит легковесной. Отрадно, писал он, что рядом с резиденцией Президента «Акорда» открыли руины средневекового города Бозок. Другое известие о том, что при впадении реки Нуры в озеро Кургальджино издревле существовал город Батыгай, или Татагай, также заполнило лакуну в истории края.

В книге приводятся и свидетельства выдающегося ученого Каныша Сатпаева, который в свое время изучал город и пришел к выводу, что Акмола достойна столичного статуса, он предложил построить здесь здание Академии наук Казахстана. В годы независимости проводились исследования по городам-претендентам на роль столицы, и именно Акмола оказалась соответствующей всем 32 параметрам, необходимым для главного города страны, что вновь подтвердило выводы знаменитого ученого.

Рождение столицы

– В суровых климатических условиях северного региона произошла кардинальная транс­формация провинциального города Акмола в современный столичный мегаполис. Город стал четвертой по счету столицей в новейшей истории Казахстана, – говорит Газиза Исахан.

Как свидетельствуют докумен­ты, в конце 1993 года Первый Президент страны впервые пуб­лично озвучил необходимость переноса столицы из Алматы в другой город республики. Немало было, по его словам, скептиков, тех, кто абсолютно не верил в новое предприятие. Многих пугали сильные ветры и суровые морозы.

Президент Казахстана ­Касым-Жомарт Токаев, занимавший тогда должность министра иностранных дел РК, впоследствии вспоминал о своей командировке в Акмолу в 1995 году: «Неуютный провинциальный аэропорт, огромные портреты героев социалистического труда, высоченный памятник вож­дю мирового пролетариата, вросшие в землю одноэтажные домики Акмолы…»

Испытанием для первых «алматинских переселенцев», которых коренные акмолинцы называли «дважды столичными», стало частое отсутствие воды, а главное «морозный шок», температура зимой доходила до -40 градусов.

Наиболее значимую роль в развитии города сыграл 1997 год, так как 20 октября вышел Указ Первого Президента «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан».

Как свидетельствуют докумен­ты, 6 мая 1998 года всему миру стало известно новое название столицы – Астана. Через некоторое время, 10 июня этого же года, состоялась международная ­презентация столицы. С этого дня начинается новая страница истории современного ­Казахстана.

Генеральный план Астаны, разработанный исследовательской группой Японского агентства по международному сотрудничеству Kisho Kurokawa architect & associates, 5 июня 2001 года был утвержден постановлением Правительства. Его реализация выдвинула на первый план приоритетные вопросы строительства, однако поставленные задачи столкнулись с действительностью, в которой весьма сложными оказались инженерно-строительные и гидрологические условия. Оказалось, что местами грунтовые воды залегают на глубине 0,5–3 м.

Архивные источники 1990-х годов свидетельствуют о состоянии города: «Практически не существует дренажной системы, а система ливневой канализации носит локальный характер». И сейчас жители столицы нередко летом наблюдают картину, когда бурные потоки воды несутся по дорогам после ливней. Выходом в данной ситуации должна стать ливневая канализация, однако существующая система водостоков не справляется со своей ролью, требует доработки.

– Болотистая местность создавала порой проблемы, которые становились поводом для критики в высших эшелонах власти. Речь идет о знаменитой напасти Астаны – о комарах, – продолжает Газиза Исахан.

«В столице всякое событие вырастает до глобальных размеров. А если уж речь идет о неудобствах или проблемах, то они и вовсе приобретают вселенский характер. В прямом смысле – из комаров в Астане сделали слона. По меткому выражению – комаров на страницах СМИ стало больше, чем в природе. Хотя на самом деле комаров-то в Астане было не больше, чем в других городах, расположенных на речных берегах. Тем не менее проблема комариного засилья в жизни астанчан приобрела настолько острый характер, что была даже озвучена на одном из проводимых мной совещаний», – вспоминал Первый Президент.

«Антикомариный план» стал первоочередной задачей городских властей в преддверии презентации столицы. «Главным было уничтожение камышовых зарослей в городе и окрестнос­тях, в основном вдоль берега Ишима. Было принято решение засеять газонной травой все открытые площадки города и приступить к массовому озеленению. Берега Ишима были заасфальтированы, а заросли камыша были скошены на подступах к столице. «Так мы «заставили» печать, общественное мнение и большинство астанчан забыть о «крылатой проблеме», – с долей юмора писал Нурсултан Назарбаев.

Астана – новый город

Для реализации проекта японского архитектора Кисе Курокавы, победителя международного конкурса 1998 года на проект Генерального плана застройки административного центра города, в 2001 году была создана специальная экономическая зона «Астана – новый город». Большая работа была возложена на плечи руководителей СЭЗ и столичных градоначальников, при этом каждый из руководителей, возглавлявших город на ключевых этапах истории становления столицы независимого Казахстана, внес свой вклад в ее развитие.

На территории свободной экономической зоны действовали система налоговых преференций и режим свободной таможенной зоны, то есть товары, ввозимые на территорию СЭЗ, не облагались таможенными пошлинами. Зона стала мощным импульсом для интенсивного формирования инфраструктуры столицы и застройки районов города. К примеру, благодаря действию СЭЗ в Астане были построены микрорайон «Самал», 9-й мик­рорайон, спортивный комплекс «Казахстан», многие правительственные здания.

Чтобы успеть к сроку, работа на строительных площадках порой шла в три смены. И все равно далеко не все подразделения укладывались в намеченные сроки.

Согласно архивным данным, население города Акмолы на 1 января 1997 года составляло 277,1 тыс. человек (34,7%) от населения области. Доля мужчин составляла 48,3%, женщин – 51,7%. Соотношение полов является типичным для республики. В 2018 году столица праздновала 20-летие, за этот период население увеличилось почти в три с половиной раза и превысило один миллион человек.

Таким образом, начавший свою историю с Бозока, Караоткеля, Акмолинска, город сейчас переживает эпоху расцвета в статусе столицы Казахстана.

Освоение левобережья

В 2001 году в Правительстве республики состоялось рабочее совещание, на котором рассмат­ривалась новая программа развития казахстанской столицы, рассчитанная до 2005 года – «Расцвет Астаны – расцвет Казахстана». На ее развитие в 2001 году планировалось направить не менее 500 млн долларов, из которых 145 млн направлялись на освоение левого берега Ишима, где фактически закладывался новый город. Наступила новая веха в летописи Астаны – освое­ние левобережья и создание совершенно новой части города, что называется «с нуля».

Символами высоких технологий, научно-технического прогресса и коммерческого успеха во все времена были небоскребы, высотные здания. Известный индийский архитектор Хафиз Контрактор в свое время писал: «Нью-Йорк в 30-е годы, Малайзия в 90-е годы и Китай сегодня – все они использовали строительство небоскребов как витрину своих стран, демонстрируя миру свои потенциальные возможности».

Воплощением идей автора генплана административно-делового центра столицы Кисе Курокавы о сочетании природной и урбанистической среды являются высотные здания столичного города. Административно-технологический комплекс Transport Tower – первый небоскреб в стране, высота здания – 155 м (1997). Сейчас завершается строительство многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза», высота здания по проекту – 382 м.

Зеленый пояс

В сложившейся ситуации, когда строительство столицы определялось целым рядом природных факторов, было решено, что одним из действенных компонентов системы регулирования условий и качества городской среды станет зеленый покров. Важной составляющей в противостоянии суровому климату стал «зеленый пояс» города.

Сохранились архивные до­кументы, в которых отражены все перипетии создания зеленого пояса столицы. Так, принимается специальное решение акима Акмолинской области об отводе Комитету лесного хозяйства земельных участков под лесной питомник – 100 га в совхозе Шубары в приграничном с госфондом урочище Шубары. Однако отведенные участки специалистов не устраивали, ведь они находились в 25 км от Акмолы, в 3 км от водного источника, указывалось, что создание здесь лесопитомника потребует значительных вложений.

Комитет лесного хозяйства предлагал выделить под лесопитомник 100 га на территории совхоза Мичурина вблизи источника оросительной воды. При этом комитет не только ответственно подошел к выполнению поставленных задач, но и старался «ускорить решение вопросов по созданию зеленой зоны г. Акмолы, срочно решить вопрос по выделению 5 тыс. га пахотных земель для создания первой очереди массивных лесопарковых насаждений».

Главный вывод, которым оперировал комитет: «Обследование и разработка проекта на создание насаждений позволит в 1997–1998 гг. приступить к подготовке почвы и посадке насаждений наименее трудоемким способом – укрупненными сеянцами, для ускорения защиты города».

10 января 2002 года Правительством Казахстана была утверж­дена «Отраслевая программа по созданию зеленой зоны столицы Республики г. Астаны на 2002–2010 гг.». В ее основу были заложены следующие сроки: до 2005 года провести лесопосадочные работы на площади около 25 тыс. га, а к 2010 году полнос­тью завершить создание зеленой зоны-щита вокруг Астаны – столицы Казахстана.

Работы в этом направлении продолжаются. Так, с 1997 по 2016 год была создана зеленая зона, площадь которой составила 75,1 тыс. га, из них 14,8 тыс. га были созданы в черте города. Здесь растут около 9 млн деревьев разных пород и около 2 млн кустарников.

По словам Газизы Исахан, со­временная столица – подлинная гордость нашего государства, символ независимости, процветания нашей страны, культурный бренд Казахстана, место проведения международных форумов, город инноваций, современных технологий.

Превращение столицы в крупнейший мегаполис, главный политико-административный центр страны дало мощный импульс ее бурному развитию. В эпоху глобализации Нур-Султан, обладая высоким статусом столичного города, выполняет важную задачу, представляя страну на мировой арене. Столица Казахстана ассоциируется в мировом сообществе с политическими событиями поистине мирового масштаба: саммиты ОБСЕ, ОИС, ШОС, ЕврАзЭС, съезды лидеров мировых и традиционных религий, Всемирная выставка EXPO – «Энергия будущего». Город также стал местом проведения Астанинских экономических форумов с участием лауреатов Нобелевской премии…

Раскинувшийся на берегах Есиля столичный город Нур-Султан вселяет уверенность в счастливом будущем страны.