Долгие годы жили и не вникали

– Мой принцип – все время учиться, – говорит Софья Ли. – Сейчас мне 72, и я, к сожалению, попала в тот период, когда казахскому языку ни в школе, ни в институте не учили. Тем более в молодости я переехала в Караганду, потом жила в Темиртау, где работали представители десятков национальностей и языковому вопросу не придавали значения. В 2011 году, переехав с семьей в Текели, мы стали слышать казахскую речь повсеместно и сразу же взялись за изучение языка.

К слову, экономист-программист по специальности, уже много лет Софья Енгыновна самостоятельно и активно познает английский язык. Учиться очень нравится, а потому, вспоминает она, сначала пыталась и государственный язык освоить путем общения с казахоговорящими подругами. Но, овладев обиходными словами, дальше продвинуться не получалось. Спустя время, узнав о бесплатных курсах, с радостью пошла на занятия.

– Но оказалось, что язык тяжелый для меня, – делится самая старшая на данный момент слушательница курсов. – У одного слова может быть до четырех окончаний. Но я старалась, пыталась и первый год с трудом, но все же освоила. Научилась строить предложения, стала лучше понимать разговорную речь. Следующий год у меня выдался насыщенным на заграничные поездки и домашние дела, а потому пришлось пропустить обучение. И тут возраст дал о себе знать – без практики я многое забыла.

Но это не стало для женщины поводом опускать руки – в нынешнем августе пенсионерка снова села за парту, причем вновь выбрала начальный уровень курсов – А1.

– Купила два учебника, буду наверстывать упущенное, – говорит Софья Ли. – И я всех призываю учить государственный язык. Не надо ничего бояться, главное – желание.

Солидарна с этим и заведующая текелийским филиалом учебно-методического центра «Тiл» Айгуль Калысбаева. В моногороде он был открыт в апреле 2007 года. Сейчас казахский язык здесь осваивают 78 человек в шести группах с разным уровнем сложности – А1, А2, В1, В2.

– Если человек приходит с желанием, то, несмотря на возраст, здоровье или домашние дела, у него все получается, – делится опытом Айгуль Ермухановна. – После каждого уровня слушатели получают свидетельство. По окончании полного курса вручается сертификат. В учебе особое внимание уделяем не только теории, но и практическим занятиям. К примеру, к каждому празднику организовываем мероприятия, делимся на команды, накрывая стол в традициях разных наций. И на государственном языке учим названия блюд, глубже познаем обычаи, вот так позитивно закреп­ляя новые знания.

Эффективность таких интересных занятий подтверждает на личном примере Ирина Коваленко. 53-летняя текелийка посещает учебный центр уже второй год, перейдя на продолжающий уровень А2.

– Познавать государственный язык начала самостоятельно, скачав мобильные приложения Til-Qural и Soyle.kz, – рассказывает Ирина Викторовна. – И дома потихоньку просто заучивала слова и фразы. Один из соседей, узнав о моем увлечении языком, рассказал о курсах. Не раздумывая, пошла туда. Признаюсь, сначала было страшно, казалось, что ничего не получается – я автоматически заучивала, пос­тепенно приходило осознание. А сейчас, проверяя саму себя, понимаю, что буквально несколько месяцев назад я этого не знала и не понимала.

Как подчеркивает жительница Текели, эти уроки не просто заучивание новых слов для разговорной речи. Все более глубокое изучение государственного языка открывает перед ней совершенно новый и невероятно увлекательный мир богатейшей казахской культуры и ментальности.

– Раньше изучение государственного языка было труднодос­тупным, – сокрушается собеседница. – В школе его проходили спустя рукава, не было хороших пособий. Сейчас же созданы все условия. Сегодня я свободно читаю, понимаю общую картину разговоров, могу составить текст на нужную мне тему. Пока есть проблемы со словарным запасом, но, следуя советам одного преподавателя в Интернете, стараюсь основной упор пока делать на понимание грамматики.

Самая молодая из собеседниц – Дина Даренская – на данный ­момент государственный язык знает лучше других. И это неудивительно, ведь родом она из Алакольского района, где большая часть населения говорит на казахском языке.

– Еще с детского сада мне было интересно, что многие люди рядом общаются на совершенно непонятном мне языке, – с улыбкой вспоминает Дина Сергеевна. – И не было такого, чтобы я специально учила казахский, всегда прислушивалась, как говорят другие люди, и запоминала – вот так надо здороваться, вот так – прощаться или просить о чем-то. И постоянно практиковалась с соседскими девочками-казашками. Мне очень нравятся культура и традиции казахского народа, которые я узнаю все больше и больше. И хотя я училась в русской школе, благодаря своему прекрасному учителю казахского языка – Дание Карибжановне Айткуловой – любовь к языку только усилилась. С ней мы никогда не занимались по учебнику, а пели, ставили сценки, устраивали концерты.

Дина Даренская, кстати, шикарно, без преувеличения, поет казахские песни. В этом можно убедиться на страничках социальных сетей «Казахстанской правды». Именно повсеместное использование, слушание, говорение и пение на государственном языке помогает постигать его легко и увлекательно.

– Я смотрю наши сериалы, у меня подборка песен казахстанских исполнителей, в блокноте записаны тексты любимых казахских песен, которые я перевожу и запоминаю новые слова, – делится лайфхаками Дина Сергеевна.

Педагог по специальности, в языковом центре она преподает курсы английского, которые были открыты здесь только в нынешнем году. Параллельно решила пойти на курсы государственного языка прямо с нуля – повторение лишним не будет, уверена педагог-слушатель.

– Помимо того, что это государственный язык, и его нужно знать каждому, мне в целом нравится изучать языки. И чем более он не похож на русский, тем интереснее процесс. А главным стимулом, мотивацией и залогом успеха в этом деле для всех нас, как мне кажется, является искренний интерес к культуре и традициям казахского народа, – считает Дина Даренская.

Все три собеседницы единоглас­но заявляют, что знание языка родной страны – не только долг или обязанность, а сама собой разумеющаяся данность. А потому каждую из них сильно удивляют случаи, когда люди, всю жизнь прожив в Казахстане, не знают даже элементарных приветствий на государственном языке.

– Действительно, многие годы мы жили и не вникали в это, – продолжает разговор Ирина Коваленко. – Сейчас я постоянно ищу и изучаю информацию о жизни нашего народа, знаю, пожалуй, все казахские праздники и обычаи, вместе с близкими и друзьями разучиваю стихи и песни. А как меня поддерживают окружающие, видя мои попытки говорить на государственном языке! И потому уверена в своем успехе и советую другим скорее переступить через стеснение и страх и начать изучать казахский язык.