Долгострой под контролем

Напомним, в 2020-м строящийся ФОК обрушился из-за нарушений, допущенных подрядной компанией в ходе работ по обустройству мягкой кровли. Площадь обрушения металлоконструкций превысила 1 тыс. кв. м. ЧП привело к затянувшимся судебным тяжбам между заказчиком проекта, областным управлением строительства и генподрядчиком. В течение нескольких лет строительство спорт­комплекса было заморожено, он вошел в список долгостроев.

В ходе инспекции народным изб­ранникам сообщили, что объем строительно-монтажных работ на площадке ФОКа выполнен на 60%. Ранее подрядчику давалось поручение устранить выявленные дефекты и завершить строительство до 16 авгус­та нынешнего года. Однако, по всей видимости, за оставшиеся два месяца до конца установленного срока выполнить это предписание строителям не удастся.

Не лучше обстоят дела и с кап­ремонтом центральной районной больницы Чунджи, которую по плану должны ввести в строй в сентябре. Проект стоимостью более 5 млрд тенге разделен на две очереди. Вначале планировалось отремонтировать поликлинику, детскую консультацию, пищеблок. Затем должны реконструи­ровать детское, хирургическое и родильное отделения, котельную, проложить инженерные сети, благоустроить территорию.

Побывав на стройплощадке, депутаты возмутились низкими темпами выполняемых работ и малым числом находившихся здесь рабочих. Кроме того, обнаружилась острая нехватка финансирования проекта. Подрядчик получил лишь 631 млн тенге (из этой суммы освоено 230 млн), необходимо изыскать дополнительные средства.

Как отметил председатель мас­лихата области Куат Байгоджаев, ввод в эксплуатацию вышеуказанных учреждений станет важным вкладом в развитие социальной инфраструктуры райцентра. В частности, новая клиника позволит улучшить качество жизни сельчан, а физкультурно-оздоровительный комплекс создаст фундамент для развития массового спорта. Поэтому необходимо оперативно решить все имею­щиеся проблемы, в том числе по финансированию и комплектованию рабочих бригад.

Народные избранники возьмут на контроль ход дальнейшего строительства проблемных объек­тов, а также вопрос целевого расходования выделенных на это казенных средств.