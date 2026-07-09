3D-принтеры напечатали 100 домов в США

США,Строительство
Айман Аманжолова
корреспондент

В техасском районе Wolf Ranch завершили строительство 100 жилых домов, возведенных с помощью робота Vulcan, фирменной цементной смеси Lavacrete и оснащенных крышами с солнечными панелями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © ICON

Проект реализован стартапом ICON, специализирующемся на строительной робототехнике, совместно с девелоперской компанией Lennar. Благодаря этому сотрудничеству технология трехмерной печати вышла на уровень массового жилищного строительства: стены домов формировались послойным нанесением специальной цементной смеси, а завершающие этапы работ выполняли строительные бригады.

При этом проект наглядно показал, что современные технологии не вытесняют традиционное строительство полностью. В Wolf Ranch автоматизированной была лишь наиболее трудоемкая часть процесса — возведение стен. Монтаж крыш, установка окон, прокладка электросетей, сантехнических коммуникаций и других инженерных систем по-прежнему выполнялись специалистами.

Главное достижение Wolf Ranch заключается именно в масштабе проекта. Вместо строительства одного экспериментального дома была создана полноценная жилая застройка из ста домов, возведенных с помощью роботизированной системы, управляемой программным обеспечением.

После завершения строительства этот район стал важным аргументом в дискуссии о нехватке доступного жилья и необходимости ускорения строительных процессов. Технология 3D-печати начала рассматриваться как реальный способ значительно сократить сроки возведения несущих конструкций без привлечения столь большого количества ручного труда, как при традиционной кирпичной кладке.

Проект также помог вывести технологию из категории экспериментальных разработок. Применив ее сразу для строительства целого квартала, компании ICON и Lennar продемонстрировали, что строительные роботы способны эффективно работать на объектах крупного масштаба, в то время как специалисты сосредотачиваются на монтаже инженерных систем, отделке и других этапах, требующих человеческого участия.

Одной из причин внедрения технологии 3D-печати стала нехватка квалифицированных рабочих кадров в строительной отрасли США. Однако в Wolf Ranch робот не заменил людей полностью — он лишь изменил характер их работы.

Каменщики и операторы получили новые обязанности: настройку программного обеспечения, контроль подачи строительной смеси, наблюдение за процессом печати конструкций. Логика строительной площадки изменилась: вместо постоянного ручного возведения стен все большую роль играют управление машинами, датчиками и цифровыми системами.

Для возведения стен использовался робот Vulcan — промышленная установка для 3D-печати шириной более 14 метров. Робот перемещается по направляющим и строго следует цифровой модели здания, послойно нанося строительную смесь.

Система позволяет создавать криволинейные стены и сложные архитектурные формы без тех затрат ручного труда, которые неизбежны при традиционном строительстве. Программное обеспечение точно рассчитывает необходимое количество смеси Lavacrete для каждого участка конструкции, что повышает точность выполнения работ.

Дома, построенные методом 3D-печати, проектируются с расчетом на более высокую устойчивость к сильным ветрам и ураганам. Традиционные здания при экстремальных погодных условиях могут оказаться более уязвимыми — многое зависит от проекта, материалов и качества исполнения.

 

 

#США #дом #3Dпринтер

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