Программу строительства социальных и инфраструктурных объектов реализуют в Казахстане

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Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что по поручению Главы государства Правительству необходимо приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов во всех регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Особое внимание будет уделено созданию современных объектов здравоохранения.