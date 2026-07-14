Программу строительства социальных и инфраструктурных объектов реализуют в Казахстане

Соответствующие задачи детально обсуждались на заседании правительства
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что по поручению Главы государства Правительству необходимо приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов во всех регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства
Особое внимание будет уделено созданию современных объектов здравоохранения.
«Главой государства поручено приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов. В ближайшее время это обеспечит улучшение качества жизни казахстанцев во всех регионах страны. Особый акцент необходимо сделать на строительстве современных объектов здравоохранения. Нурлыбек Машбекович, необходимые поручения Вам даны, незамедлительно приступайте к работе», – подчеркнул Олжас Бектенов.