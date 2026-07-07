Вице-министр транспорта проверил ход реконструкции ЖД вокзала Астана-1

Фото: Минтранспорта

Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов посетил строительную площадку железнодорожного вокзала Астана-1, где ознакомился с ходом реконструкции и модернизации объекта, сообщает Kazpravda.kz

В ходе рабочей поездки были заслушаны доклады подрядной организации, проектировщика и представителей технического надзора о текущем ходе строительно-монтажных работ, соблюдении графика строительства и принимаемых мерах для завершения проекта в установленные сроки.

Общая площадь объекта составляет 8 409 квадратных метров. На данный момент завершены основные работы по устройству каркаса здания и кровли. Продолжаются внутренние и наружные отделочные работы, монтаж инженерных сетей, систем электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Кроме того, ведется строительство пассажирского перрона, конкорсного перехода и благоустройство прилегающей территории.

По итогам осмотра объекта вице-министр поручил подрядной организации обеспечить необходимый темп строительства, усилить контроль за качеством выполняемых работ и принять все необходимые меры для завершения реконструкции в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, реконструкция вокзала ведется в рамках масштабной программы по модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства. После завершения работ обновленный вокзал будет соответствовать современным требованиям комфорта, безопасности и доступности для всех категорий пассажиров.