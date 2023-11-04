Доллар и евро на минимуме за полтора месяца

Тенге укрепился к основным валютам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub

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Официальные курсы валют, установленные Нацбанком РК на выходные:

доллар – 465,14 тенге, что на 5,16 тенге ниже, чем неделей ранее, а заодно – минимальное значение с середины сентября.

евро – 495,14 тенге, на 1,54 тенге меньше, чем в прошлые выходные, и опять же минимум с той же середины сентября.

рубль – 5,01 тенге, снижение с прошлой недели составило 0,03 тенге. Здесь рекордов нет, поскольку сама российская валюта сейчас выглядит лучше по сравнению с последними проблемными месяцами. Курс вернулся к уровню двухнедельной давности.