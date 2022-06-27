Доллар подешевел сразу на девять тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,95 тенге, снизившись сразу на 9,23 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,19 тенге и составил 8,66 тенге.

Средневзвешенный курс евро подрос до 484 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 695,40 тенге (-0,491).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457-463 тенге, евро – по 486-492,5 тенге, российские рубли – по 7,45-8,05 тенге.