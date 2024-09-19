Пора «закрутить гайки»!

Есть такая теория относительно порядка в населенных пунктах, которую изобрели американские социологи Джеймс

Уилсон и Джордж Келлинг. Называется она «Теория разбитых окон» и на данный момент применяется в десятках государств. Она рассматривает мелкие правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом. Название ее происходит от приводимого авторами типичного примера действия теории: «Если в здании разбито стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в постройке не останется ни одного целого окна».

Почему я вспомнила об этой тео­рии? Да потому что она касается непосредственно одной из самых важных для всех казахстанских городов и сел тем – соблюдения порядка в общественных местах, поддержания чистоты, борьбы с вандалами. Увы, у нас зачастую образование стихийных свалок остается нерасследованным, а ведь их кто-то создал. Множество мелких правонарушений, например, плевки на тротуарах или испражнения в подъездах, остаются безнаказанными. Люди бросают мелкий мусор под ноги, выгуливают собак на газонах, в скверах срезают цветы на букеты...

«Гайки» надо «закручивать». Президент Касым-Жомарт Токаев в своих программных до­кументах не раз подчеркивал, что с правовым нигилизмом граждан надо бороться, ни одно правонарушение не должно оставаться безнаказанным, а экокультуру в казахстанцах надо воспитывать с детства.

Теория же «разбитых окон» утверждает, что попустительство общества к мелким правонарушениям, таким как выбрасывание мусора в неустановленных для этого местах, вандализм, пуб­личное пьянство, прыжки через турникеты в метро и прочие, непосредственно провоцирует людей на совершение аналогичных или более серьезных правонарушений. Психологический механизм такой провокации на бытовом уровне работает по принципу: «Если другим можно, то разве мне нельзя?» Человек видит, что нарушения правил поведения другими членами социума не пресекаются, и, как следствие, перестает считать правила обязательными для себя. При этом условная средняя планка «допустимости нарушений» в таком обществе постоянно понижается, и рано или поздно это приводит к увеличению числа уже серьезных правонарушений и преступлений.

А давайте приведем несколько примеров. И примеров положительных.

Я живу напротив конечной остановки тридцать третьего автобусного маршрута в Талдыкоргане, там, где городская многопрофильная больница. И на нашей остановке есть мини-маркет. И вот хозяйка этого мини-маркета по два-три раза в день подметает аккуратно веником территорию возле своего магазина и так же тщательно метет остановку. А еще она оставляет большие картонные коробки для мусора, так как пассажиров с этой точки уезжает много, урна на остановке весь мусор не вмещает, а коммунальщики опорожняют ее всего раз в день. Когда женщина только начала тщательно прибирать остановку, многие пожимали плечами: мол, зачем ей это надо – делать уборку на объекте коммунальной собственности. Она же говорила: «Вокруг должно быть чисто! Это норма жизни». Шли недели. Люди, привыкшие, что остановочка в нашем районе теперь блещет чистотой, больше не бросают окурков под ноги, не плюют на землю, не сорят, не оставляют бутылок из-под напитков. Одна умная женщина приучила к порядку сотни человек!

Еще один пример. Напротив городской многопрофильной больницы расположен прекрас­ный зеленый сквер для прогулок, и ухаживает за ним пожилой мужчина, который поливает газоны, срезает переросшую траву, окучивает клумбы, следит за чистотой на аллее. Конечно, в таком прекрасном, прохладном, красивом и безопасном месте гуляет много народа, в основном это младшие школьники и мамы с маленькими детьми. Моя восьмилетняя дочь Варвара тоже вместе с друзьями часами играет в этой зеленой зоне.

Однажды гляжу, дочь моя и ее сверстники едят конфеты и бросают обертки на тротуар. Решила не делать поспешных замечаний, взяла совок и веник у дедушки-дворника, подошла к скамейке, на которой сидели дети, аккуратно все подмела, отнесла мусор в урну. И говорю: «А вон, еще у той скамейки кто-то неумный мусор накидал. И нашу любимую аллею испортил». Дети встали, взяли у меня веник и не только под той скамейкой вымели, а устроили целый субботник, прибрав все вокруг. И ушло-то на это менее получаса, а ни одной соринки в нашем любимом месте не стало. И с тех пор никто не сорит, и даже если кто-то посторонний бросит на аллее фантик или бутылку, наши дети и мы, взрослые, просим человека тут же подобрать свой мусор.

Видя такое отношение к порядку, дедушка разрешил детишкам поливать вместе с ним из шлангов зеленые насаждения. Сколько было радости! Вы же знаете, как чудно пахнут свежеполитые газоны? А как любят дети прыгать по лужам?!

Правда, некоторые родители возмущались: мол, что он, старик, с детьми возится, надо это ему?

Надо. Надо возиться с детьми, прививая им культуру ухода за каждым клочком планеты. И надо просто каждому из нас соблюдать законы, предписывающие держать чистоту повсеместно. А иначе, как там говорил Нильс Бор? «Человечество не погибнет в атомном кошмаре – оно задохнется в собственных отходах». А мы этого хотим?